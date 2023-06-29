Фонд Ріната Ахметова допомагає евакуйованим: доставка продуктів у Дніпро

14:53 29 червня Київ, Україна

Фонд Ріната Ахметова доставив до міста Дніпро чотири тисячі наборів необхідних продуктів для тих, хто змушений був евакуюватися з Бахмута та Волноваської громади.



Згідно з інформацією, наданою пресслужбою фонду у четвер, 29 червня, кожен набір містить основні харчові продукти: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно та крупу. Також додані консервована квасоля, тушковане м'ясо, паштет та печиво.



Представники пресслужби додали, що найближчими тижнями буде завершено передачу понад 30 тисяч наборів для переселенців з Донецької області, які зареєстровані у гуманітарних центрах територіальних громад.