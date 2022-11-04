Фонд Притули зібрав гроші на 60 БТРів Spartan для ЗСУ замість 50

За півтори доби фонд телеведучого та волонтера Сергія Притули встиг зібрати на 60 бронетранспортерів Spartan для ЗСУ замість запланованих 50.
Про це Притула повідомив у Facebook у четвер, 3 листопада.
Директор фонду Ганна Гвоздяр у розмові з Притулою розповіла, що фонд домовляється про закупівлю 60, а не 50 бронетранспортерів.
У свою чергу, Притула додав, що багато грошей надійшло з-за кордону.
Загалом було зібрано 236 мільйонів гривень.
Про це Притула повідомив у Facebook у четвер, 3 листопада.
Директор фонду Ганна Гвоздяр у розмові з Притулою розповіла, що фонд домовляється про закупівлю 60, а не 50 бронетранспортерів.
У свою чергу, Притула додав, що багато грошей надійшло з-за кордону.
Загалом було зібрано 236 мільйонів гривень.
Він додав, що Великобританія цього року передала українській армії 35 бронетранспортерів Spartan як матеріально-технічна допомога.. Водночас українці забезпечили майже вдвічі більшу партію.
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