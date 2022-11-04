Фонд Притули зібрав гроші на 60 БТРів Spartan для ЗСУ замість 50

08:12 04 листопада Київ, Україна

За півтори доби фонд телеведучого та волонтера Сергія Притули встиг зібрати на 60 бронетранспортерів Spartan для ЗСУ замість запланованих 50.

Про це Притула повідомив у Facebook у четвер, 3 листопада.

Директор фонду Ганна Гвоздяр у розмові з Притулою розповіла, що фонд домовляється про закупівлю 60, а не 50 бронетранспортерів.

У свою чергу, Притула додав, що багато грошей надійшло з-за кордону.

Загалом було зібрано 236 мільйонів гривень.
"Ми зупиняємо цей збір, бо цих коштів вистачає і на 60 "спартанів", і навіть чотири мільйони гривень у нас залишається зверху на наступний проект. Це щось дуже хороше, потрібне та броньоване", - заінтригував Притула.
Він додав, що Великобританія цього року передала українській армії 35 бронетранспортерів Spartan як матеріально-технічна допомога.. Водночас українці забезпечили майже вдвічі більшу партію.