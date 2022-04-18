Флешмоб Ukraine NOW розвиває у молоді почуття патріотизму

Людям старшого віку може здатися дурною витівкою проведення так званих флешмобів, які стали популярними серед молоді. Але у кожного покоління є свій рух, що об’єднує. Згадайте загони тимурівців, бойові «Зірниці». Якраз на виховання почуття патріотизму і спрямована ініціатива президента Володимира Зеленського провести всеукраїнський флешмоб Ukraine NOW, в якому молодь зможе розповісти про любов до України.
У флешмобі Ukraine NOW можуть взяти участь всі охочі громадяни України віком до 30 років включно.
Правила участі:
- записати ролик тривалістю до однієї хвилини, в якому поділитися своїми успіхами, розповісти і показати, що означає саме для тебе бути українцем, і як ти змінюєш життя країни на краще;
- розмістити відео на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook або Instagram або надіслати за адресою: [email protected];
- в замітці тегнути сторінку @UkraineNOW;
- поставити хештег #IamUkraineNow;
- поставити лайк повідомленням про конкурс і підписатися на сторінку @UkraineNOW.
Надіслати відеоролики для участі в конкурсі можна до 1 березня 2021 року. За результатами конкурсу журі обере 10 переможців. Вони отримають можливість зустрітися і поспілкуватися на важливі теми з президентом в день 30-ї річниці незалежності України.
Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував українцям провести флешмоб до Дня прапора, вивішуючи українські прапори з вікон.
А на День Конституції Зеленський запропонував флешмоб, для якого потрібно було розповісти про улюблену статтю з основного закону.
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