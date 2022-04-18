Флешмоб Ukraine NOW розвиває у молоді почуття патріотизму

11:20 21 листопада Київ, Україна

Людям старшого віку може здатися дурною витівкою проведення так званих флешмобів, які стали популярними серед молоді. Але у кожного покоління є свій рух, що об’єднує. Згадайте загони тимурівців, бойові «Зірниці». Якраз на виховання почуття патріотизму і спрямована ініціатива президента Володимира Зеленського провести всеукраїнський флешмоб Ukraine NOW, в якому молодь зможе розповісти про любов до України.

"Переглянув відео про нашу сучасну Україну, про молоді покоління свободи, які народжені в незалежній країні. Вільні, красиві, сильні! Це та Україна, в яку я вірю. А подивимося, в яку Україну вірить наша молодь"- сказав Зеленський.

У флешмобі Ukraine NOW можуть взяти участь всі охочі громадяни України віком до 30 років включно.

"З десятьма переможцями побачимося на День Незалежності, в 30 річницю Україні", - додав Володимир Зеленський.

Правила участі:

записати ролик тривалістю до однієї хвилини, в якому поділитися своїми успіхами, розповісти і показати, що означає саме для тебе бути українцем, і як ти змінюєш життя країни на краще;

розмістити відео на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook або Instagram або надіслати за адресою: [email protected];

в замітці тегнути сторінку @UkraineNOW;

поставити хештег #IamUkraineNow;

поставити лайк повідомленням про конкурс і підписатися на сторінку @UkraineNOW.

Надіслати відеоролики для участі в конкурсі можна до 1 березня 2021 року. За результатами конкурсу журі обере 10 переможців. Вони отримають можливість зустрітися і поспілкуватися на важливі теми з президентом в день 30-ї річниці незалежності України.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував українцям провести флешмоб до Дня прапора, вивішуючи українські прапори з вікон.

А на День Конституції Зеленський запропонував флешмоб, для якого потрібно було розповісти про улюблену статтю з основного закону.