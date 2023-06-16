Прапори з Гостомелю та Бахмута продали на благодійному аукціоні у США за $500 тисяч

Прапор України з Бахмута та прапор Гостомельської громади (Київська область) продали на аукціоні у Нью-Йорку за 500 тисяч доларів.
Про це повідомляє міжнародна організація HealthRigh International.
Про це повідомляє міжнародна організація HealthRigh International.
Зазначається, що лотами аукціону стали прапор України та прапор Гостомельської громади, передані до Нью-Йорка представництвом HealthRight в Україні напередодні події.. Загальна сума збору становила 500 тисяч доларів.
Як повідомили у представництві організації, прапор України з Бахмута Донецької області було передано Київському офісу Health Right солдатами
та офіцерами Збройних сил України, які перебувають у зоні бойових дій, а саме на першій лінії фронту Бахмутського спрямування.
Військовослужбовці, які залишили свої підписи на прапорі, захищають Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії та останні кілька місяців героїчно тримають оборону Бахмута.
Прапор Гостомельської громади із Гостомелю Київської області передав колишній начальник селищної військової адміністрації Сергій Борисюк.
Також лотом на аукціоні став прапор України Держтомельської громади із населеного пункту Мощун Київської області.
Прапор було передано від Гостомельської селищної військової адміністрації та підписано представниками місцевої територіальної оборони, а також мешканцями села Мощун, які пережили окупацію.
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