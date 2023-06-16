Прапори з Гостомелю та Бахмута продали на благодійному аукціоні у США за $500 тисяч

17:20 09 червня Київ, Україна





Про це повідомляє міжнародна організація HealthRigh International. Прапор України з Бахмута та прапор Гостомельської громади (Київська область) продали на аукціоні у Нью-Йорку за 500 тисяч доларів.Про це повідомляє міжнародна організація HealthRigh International.

HealthRight International провела щорічний благодійний аукціон у рамках гала-вечора Health & Human Rights Award. Його метою було збирання коштів на реалізацію проектів представництва HealthRight в Україні для подолання наслідків війни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лотами аукціону стали прапор України та прапор Гостомельської громади, передані до Нью-Йорка представництвом HealthRight в Україні напередодні події.. Загальна сума збору становила 500 тисяч доларів.



Як повідомили у представництві організації, прапор України з Бахмута Донецької області було передано Київському офісу Health Right солдатами

та офіцерами Збройних сил України, які перебувають у зоні бойових дій, а саме на першій лінії фронту Бахмутського спрямування.

Військовослужбовці, які залишили свої підписи на прапорі, захищають Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії та останні кілька місяців героїчно тримають оборону Бахмута.



Прапор Гостомельської громади із Гостомелю Київської області передав колишній начальник селищної військової адміністрації Сергій Борисюк.

"Цей прапор став символом незламності українського народу та особливо Гостомельської громади, яка взяла на себе перший удар війни у лютому 2022 року. Прапор перебував у будівлі військової адміністрації селища Гостомель на момент початку повномасштабного вторгнення та продовжував піднімати дух українців під час періоду окупації майже до кінця. березня 2022 року. Там же він залишився, коли місто було звільнено від російських військ", - йдеться у повідомленні.

Також лотом на аукціоні став прапор України Держтомельської громади із населеного пункту Мощун Київської області.

"Цей прапор є нагадуванням про героїзм та мужність українців, які захищали рідну землю, ціною власного життя.. Саме через Мощун пролягала перша лінія фронту у березні 2022 року. Місцевими жителями тут створено Меморіал пам'яті загиблим у боях за Київщину", - йдеться у повідомленні.

Прапор було передано від Гостомельської селищної військової адміністрації та підписано представниками місцевої територіальної оборони, а також мешканцями села Мощун, які пережили окупацію.