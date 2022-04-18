Фінляндія з 26 липня відкривається для українців

З 26 липня повністю вакцинованим українцям дозволили в'їзд на територію Фінляндії, включаючи щеплених китайською та індійською вакцинами.
Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.
У перелік вакцин, які визнає Фінляндія, входять:
1. Comirnaty (Pfizer-BioNTech);
2. Spikevax (Moderna);
3. Vaxzevria (AstraZeneca);
4. Janssen (Johnson & Johnson);
5. BIBP (Sinofarm);
6. CoviShield (AstraZeneca, Serum Institute);
7. CoronaVac (Sinovac Biotech).
Вакциновані зможуть відвідувати Фінляндію, в тому числі з туристичною метою.
При наявності негативного ПЛР-тесту або підтвердження, що людина перехворіла на COVID-19, в'їзд в країну можливий тільки при наявності поважної причини.
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