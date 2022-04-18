Фінляндія з 26 липня відкривається для українців

10:43 21 липня Київ, Україна

З 26 липня повністю вакцинованим українцям дозволили в'їзд на територію Фінляндії, включаючи щеплених китайською та індійською вакцинами.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.



У перелік вакцин, які визнає Фінляндія, входять:



1. Comirnaty (Pfizer-BioNTech);

2. Spikevax (Moderna);

3. Vaxzevria (AstraZeneca);

4. Janssen (Johnson & Johnson);

5. BIBP (Sinofarm);

6.

7.



Вакциновані зможуть відвідувати Фінляндію, в тому числі з туристичною метою. У перелік вакцин, які визнає Фінляндія, входять:1. Comirnaty (Pfizer-BioNTech);2. Spikevax (Moderna);3. Vaxzevria (AstraZeneca);4. Janssen (Johnson & Johnson);5. BIBP (Sinofarm);6. CoviShield (AstraZeneca, Serum Institute);7. CoronaVac (Sinovac Biotech).Вакциновані зможуть відвідувати Фінляндію, в тому числі з туристичною метою.

При наявності негативного ПЛР-тесту або підтвердження, що людина перехворіла на COVID-19, в'їзд в країну можливий тільки при наявності поважної причини.