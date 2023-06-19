Фінляндія змінює умови проживання для українських біженців

11:50 19 червня Київ, Україна

Фінляндія вносить зміни до умов проживання для українських біженців. Міграційна служба Фінляндії (Migri) оголосила про завершення муніципальної моделі розміщення біженців із 31 грудня 2023 року.



Згідно з пресрелізом Мігрі, угоди припиняються без окремого повідомлення. Цю інформацію повідомляє Служба новин Yle.



Основні зміни стосуються біженців, які мешкають у квартирах, орендованих приймальними центрами у муніципалітетів.



Муніципальну модель розміщення було розроблено Міграційною службою навесні 2022 року з метою вирішити особливу ситуацію, що виникла внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну.



Ця модель була тимчасовим рішенням для компенсації муніципалітетам витрат на проживання та орієнтаційні послуги для осіб, які перебувають під тимчасовим захистом у Фінляндії, як зазначено на сайті Мігрі.



З того часу система прийому значно розширилася, і зараз у Фінляндії діє 107 приймальних центрів, їхніх відділень та пунктів обслуговування приватних осіб, а також 10 відділень для неповнолітніх. Ця система нині здатна задовольнити потреби у розміщенні.



Таким чином, Мігрі дійшла висновку, що окремі домовленості про розміщення більше не потрібні.



За даними Міграційної служби, наразі близько 45,5 тисячі клієнтів перебувають у системі прийому, з яких 51% проживають у прийомних пунктах, а 35% - у приватних будинках. Решта 14% (приблизно 6 200 осіб), які отримують тимчасовий захист, розміщені за муніципальною моделлю в майже 140 муніципалітетах по всій Фінляндії.



Крім того, важливо зазначити, що з цих 6200 осіб близько 5500 вже можуть подати заявку на реєстрацію в муніципалітеті проживання протягом 2023 року і отримати право на допомогу в житлі нарівні з рештою мешканців Фінляндії, як повідомляється Мігрі.



Якщо ці люди не подадуть заявки на реєстрацію в муніципалітеті проживання, їм буде запропоновано переселення до прийомних центрів, зазначено в пресрелізі, наводячи слова Еліни Нурмі з Мігрі.