Фінал Євробачення-2021: список учасників та їхня черговість у виступі

10:27 21 травень Київ, Україна

У фіналі Євробачення-2021, який пройде 22 травня на арені Ahoy в Роттердамі, Україна виступить дев'ятнадцятою. Всього у фіналі беруть участь 26 країн.



У Роттердамі 20 травня відбувся другий півфінал Євробачення-2021, за підсумками якого визначилися всі фіналісти конкурсу.



У фіналі виступлять 26 учасників: переможці двох півфіналів, а також представники п'яти країн-засновниць Євробачення (Великобританія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина) і конкурсант від Нідерландів - країни-переможця Євробачення 2019.



Фіналісти першого півфіналу Євробачення:



Норвегія: TIX - Fallen Angel

Ізраїль: Eden Alene - Set Me Free

Росія: Manizha - Russian Woman

Азербайджан: Efendi - Mata Hari

Мальта: Destiny - Je Me Casse

Литва: The Roop - Discoteque

Кіпр: Elena Tsagrinou - El Diablo

Швеція: Tusse - Voices

Бельгія: Hooverphonic - The Wrong Place

Україна: Go_A - SHUM



Фіналісти другого півфіналу Євробачення:



Албанія: Anxhela Peristeri - Karma

Сербія: Hurricane - Loco Loco

Болгарія: Victoria - Growing Up is Getting Old

Молдова: Natalia Gordienko - SUGAR

Португалія: The Black Mamba - Love Is on My Side

Ісландія: Daði & Gagnamagnið - 10 Years

Сан-Марино: Senhit - Adrenalina

Швейцарія: Gjon's Tears - Tout l'Univers

Греція: Stefania - Last Dance

Фінляндія: Blind Channel - Dark Side



Фіналісти країн-засновниць Євробачення і країни, що приймає конкурс:

Італія: Måneskin - Zitti e buoni

Франція: Barbara Pravi - Voilà

Іспанія: Blas Cantó - Voy a quedarme

Німеччина: Jendrik - I Do not Feel Hate

Великобританія: James Newman - Embers

Нідерланди: Jeangu Macrooy - Birth Of A New Age



Нагадаємо, грандіозний фінал Євробачення-2021 відбудеться в суботу, 22 травня о 22.00.