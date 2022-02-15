Фінал Євробачення-2021: список учасників та їхня черговість у виступі

У фіналі Євробачення-2021, який пройде 22 травня на арені Ahoy в Роттердамі, Україна виступить дев'ятнадцятою. Всього у фіналі беруть участь 26 країн.
У Роттердамі 20 травня відбувся другий півфінал Євробачення-2021, за підсумками якого визначилися всі фіналісти конкурсу.
У фіналі виступлять 26 учасників: переможці двох півфіналів, а також представники п'яти країн-засновниць Євробачення (Великобританія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина) і конкурсант від Нідерландів - країни-переможця Євробачення 2019.
Фіналісти першого півфіналу Євробачення:
Норвегія: TIX - Fallen Angel
Ізраїль: Eden Alene - Set Me Free
Росія: Manizha - Russian Woman
Азербайджан: Efendi - Mata Hari
Мальта: Destiny - Je Me Casse
Литва: The Roop - Discoteque
Кіпр: Elena Tsagrinou - El Diablo
Швеція: Tusse - Voices
Бельгія: Hooverphonic - The Wrong Place
Україна: Go_A - SHUM
Фіналісти другого півфіналу Євробачення:
Албанія: Anxhela Peristeri - Karma
Сербія: Hurricane - Loco Loco
Болгарія: Victoria - Growing Up is Getting Old
Молдова: Natalia Gordienko - SUGAR
Португалія: The Black Mamba - Love Is on My Side
Ісландія: Daði & Gagnamagnið - 10 Years
Сан-Марино: Senhit - Adrenalina
Швейцарія: Gjon's Tears - Tout l'Univers
Греція: Stefania - Last Dance
Фінляндія: Blind Channel - Dark Side
Фіналісти країн-засновниць Євробачення і країни, що приймає конкурс:
Італія: Måneskin - Zitti e buoni
Франція: Barbara Pravi - Voilà
Іспанія: Blas Cantó - Voy a quedarme
Німеччина: Jendrik - I Do not Feel Hate
Великобританія: James Newman - Embers
Нідерланди: Jeangu Macrooy - Birth Of A New Age
Нагадаємо, грандіозний фінал Євробачення-2021 відбудеться в суботу, 22 травня о 22.00.
У Роттердамі 20 травня відбувся другий півфінал Євробачення-2021, за підсумками якого визначилися всі фіналісти конкурсу.
У фіналі виступлять 26 учасників: переможці двох півфіналів, а також представники п'яти країн-засновниць Євробачення (Великобританія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина) і конкурсант від Нідерландів - країни-переможця Євробачення 2019.
Фіналісти першого півфіналу Євробачення:
Норвегія: TIX - Fallen Angel
Ізраїль: Eden Alene - Set Me Free
Росія: Manizha - Russian Woman
Азербайджан: Efendi - Mata Hari
Мальта: Destiny - Je Me Casse
Литва: The Roop - Discoteque
Кіпр: Elena Tsagrinou - El Diablo
Швеція: Tusse - Voices
Бельгія: Hooverphonic - The Wrong Place
Україна: Go_A - SHUM
Фіналісти другого півфіналу Євробачення:
Албанія: Anxhela Peristeri - Karma
Сербія: Hurricane - Loco Loco
Болгарія: Victoria - Growing Up is Getting Old
Молдова: Natalia Gordienko - SUGAR
Португалія: The Black Mamba - Love Is on My Side
Ісландія: Daði & Gagnamagnið - 10 Years
Сан-Марино: Senhit - Adrenalina
Швейцарія: Gjon's Tears - Tout l'Univers
Греція: Stefania - Last Dance
Фінляндія: Blind Channel - Dark Side
Фіналісти країн-засновниць Євробачення і країни, що приймає конкурс:
Італія: Måneskin - Zitti e buoni
Франція: Barbara Pravi - Voilà
Іспанія: Blas Cantó - Voy a quedarme
Німеччина: Jendrik - I Do not Feel Hate
Великобританія: James Newman - Embers
Нідерланди: Jeangu Macrooy - Birth Of A New Age
Нагадаємо, грандіозний фінал Євробачення-2021 відбудеться в суботу, 22 травня о 22.00.
Україну на конкурсі представляє електрофолк-група Go-A, до складу якої входять Катерина Павленко (вокал), Тарас Шевченко (клавішник, ударник, продюсер), Ігор Діденчук (фольклорист і мультиінструменталіст), Іван Григоряк (гітара).
За період існування колектив встиг взяти участь у багатьох фестивалях і неодноразово виступав за межами України.
На Євробаченні-2021 група виконує пісню Шум. Композиція є сучасним переосмисленням архаїчної гри веснянки з елементами древнього магічного обряду.
За період існування колектив встиг взяти участь у багатьох фестивалях і неодноразово виступав за межами України.
На Євробаченні-2021 група виконує пісню Шум. Композиція є сучасним переосмисленням архаїчної гри веснянки з елементами древнього магічного обряду.
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