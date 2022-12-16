Фільм «Залізні метелики» про трагедію МН17 покажуть на Берлінале

17:38 16 грудня Київ, Україна

Фільм «Залізні метелики» Романа Любого про трагедію МН17 покажуть на Берлінале. Він був знятий Babylon'13 у копродукції з німецькою компанією Trima.

«Влітку 2014 року соняшникові поля та вугільні шахти на сході України перетворюються на місце злочину площею 12 квадратних кілометрів. Багатошарове розслідування збивання рейсу MH17, під час якого в тілі пілота виявили шрапнель у формі метелика, свідчить про причетність держави до військового злочину, який залишається безкарним", – йдеться в описі фільму.

У фільмі поєдналися архівні кадри, вирізки зі справ, фрагменти телеефірів, інтерв'ю, документальні спостереження, анімація, елементи перформансу та уривки розмов російських військових.

Стрічка демонструватиметься у секції «Панорама». Берлінале триватиме з 16 до 26 лютого 2023 року.



Роман Любой працює в кіно, театрі та музиці. Його дебютний повнометражний документальний фільм «Записка війни» – це сюрреалістична кінематографічна подорож на передову, змонтована з кадрів, знятих українськими солдатами у 2014 році.



Фільм "Залізні метелики" також покажуть на фестивалі незалежного кіно "Санденс" у США у січні 2023 року. Українська прем'єра фільму має відбутися у липні 2023 року.