Фільм «Залізні метелики» про трагедію МН17 покажуть на Берлінале

Фільм «Залізні метелики» Романа Любого про трагедію МН17 покажуть на Берлінале. Він був знятий Babylon'13 у копродукції з німецькою компанією Trima.
У фільмі поєдналися архівні кадри, вирізки зі справ, фрагменти телеефірів, інтерв'ю, документальні спостереження, анімація, елементи перформансу та уривки розмов російських військових.
Стрічка демонструватиметься у секції «Панорама». Берлінале триватиме з 16 до 26 лютого 2023 року.
Роман Любой працює в кіно, театрі та музиці. Його дебютний повнометражний документальний фільм «Записка війни» – це сюрреалістична кінематографічна подорож на передову, змонтована з кадрів, знятих українськими солдатами у 2014 році.
Фільм "Залізні метелики" також покажуть на фестивалі незалежного кіно "Санденс" у США у січні 2023 року. Українська прем'єра фільму має відбутися у липні 2023 року.
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