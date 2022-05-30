Фільм убитого окупантами литовського документаліста отримав нагороду Каннського кінофестивалю

08:50 30 травня Київ, Україна

Спеціальний приз журі Каннського фестивалю "Золоте око" здобула картина литовського режисера Мантаса Кведаравічюса. Документаліста наприкінці лютого полонили у Маріуполі та вбили російські військові.

Про це повідомили на сайті фестивалю.

Стрічка "Маріуполіс 2" стала продовженням стрічки "Маріуполіс", яку Кведаравічюс зняв у 2016 році та в якій зобразив суспільство, яке живе під загрозою війни.

Другий фільм змонтували із матеріалу, який режисер знімав перед смертю. Зображене зберегла його наречена Ганна Білоброва, яка була разом із Кведаравічюсом у Маріуполі.
«Наш спеціальний приз отримує фільм, який неможливо порівняти з жодним із конкурсу. Дуже радикальний, сміливий, художній та екзистенційний вислів "Маріуполіс 2". Режисер Мантас Кведаравічюс – один з тисяч цивільних, убитих російською армією від початку повномасштабного вторгнення путіна», – цитує слова журі конкурсу ВВС.
У позаконкурсну секцію "Спеціальний показ" 75-го Каннського кінофестивалю стрічку додали буквально за кілька днів до початку фестивалю. Французьке видання "Телерама" назвало її "твором суворої та страшної поезії".
«"Маріуполіс 2" показує нам звичайний і навіть десь прозовий бік війни - людей, які хочуть їсти, яким необхідно ходити в туалет у той час, як продовжуються постріли та бомбардування. Це погляд мирного населення на війну, який нам не показують у новинах. Тому що в новинах насамперед розповідають про події, а стрічка "Маріуполіс 2" нам показує інше обличчя війни, людей, які намагаються вижити всупереч усьому», - каже французький кінокритик Фред Понсар.