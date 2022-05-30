Фільм убитого окупантами литовського документаліста отримав нагороду Каннського кінофестивалю

08:50 30 травня Київ, Україна

Спеціальний приз журі Каннського фестивалю "Золоте око" здобула картина литовського режисера Мантаса Кведаравічюса. Документаліста наприкінці лютого полонили у Маріуполі та вбили російські військові.



Про це повідомили на сайті фестивалю.



Стрічка "Маріуполіс 2" стала продовженням стрічки "Маріуполіс", яку Кведаравічюс зняв у 2016 році та в якій зобразив суспільство, яке живе під загрозою війни.



Другий фільм змонтували із матеріалу, який режисер знімав перед смертю. Зображене зберегла його наречена Ганна Білоброва, яка була разом із Кведаравічюсом у Маріуполі.

«Наш спеціальний приз отримує фільм, який неможливо порівняти з жодним із конкурсу. Дуже радикальний, сміливий, художній та екзистенційний вислів "Маріуполіс 2". Режисер Мантас Кведаравічюс – один з тисяч цивільних, убитих російською армією від початку повномасштабного вторгнення путіна», – цитує слова журі конкурсу ВВС.

У позаконкурсну секцію "Спеціальний показ" 75-го Каннського кінофестивалю стрічку додали буквально за кілька днів до початку фестивалю. Французьке видання "Телерама" назвало її "твором суворої та страшної поезії".