Фільм "Атлантида" висунули на премію Оскар-2021

18:08 24 вересень Київ, Україна

Український повнометражний фільм, створений за підтримки Держкіно, висунули на здобуття премії Оскар -2021.

Оскарівський комітет вибирав з трьох фільмів, в результаті за рішенням членів журі, на "Оскар" затверджена драма "Атлантида" режисера Валентина Васяновича. Комітет також розглядав ліричну комедію "Мої думки тихі" Антоніо Лукича і документальну картину "Земля блакитна, як апельсин" Ірини Цілик.



Фільм "Атлантида" розповідає про майбутню перемогу України у війні з Росією і повернення окупованого Донбасу. У картині події розвиваються в 2025 році на Донбасі, "через рік після закінчення війни". Територія вже визнана непридатною для проживання, а навколишнє середовище настільки спустошене, що зміни здаються неможливими.

"Атлантида" - найточніше пояснення наслідків масової війни між Україною та Росією, - каже про фільм сам режисер. Найбільша проблема Донбасу - не економічна деградація, а екологічна катастрофа. Сотні шахт, з яких раніше була відкачана вода, тепер занедбані та затоплені. Отруєна вода з них потрапляє в колодязі та річки. Через кілька років в цьому регіоні не буде питної води, і Донбас перетвориться на мертву пустелю, подібну до Чорнобиля".

Як розповідає Валентин Васянович, головний герой його фільму Сергій, колишній солдат, що зазнає труднощів з адаптацією до своєї нової реальності. Повернувшись на Батьківщину з війни додому, Сергій хоче позбутися травм і жити повноцінним життям. Щоб переосмислити, що відбулося з ним, він приєднується до добровольців, які займаються ексгумацією тіл загиблих солдат. Копаючи трупи, він переступає через свою психологічну травму, знаходить в собі сили жити далі. Результатом цього шляху є зближення Сергія з також травмованою війною дівчиною Катею.



Ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори: ветерани війни на Донбасі, волонтери, солдати ЗСУ. Так, одну з головних ролей зіграв Андрій Римарук - колишній розвідник, учасник війни на Донбасі, а також парамедик Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк. Зйомки відбувалися в основному в Маріуполі в січні - березні 2018 року.



Відзначимо, що у фільму "Атлантида" склалася відмінна фестивальна доля. Світова прем'єра картини відбулася в офіційній конкурсній програмі 76-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю "Горизонти", де стрічка отримала перемогу - Orizzonti Award for Best Film. Далі був спецприз журі Міжнародного кінофестивалю в Токіо, гран-прі Мінського міжнародного кінофестивалю "Лістапад", приз за операторську роботу Міжнародного кінофестивалю в Севільї (Іспанія). Також "Атлантиду" відзначили гран-прі фестивалю європейського кіно Les Arcs Film Festival (Франція) і Aurora Prize - гран-прі кінофестивалю Tromsø International Film Festival (Норвегія).