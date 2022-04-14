Філарет: Бог допустив коронавірус для того, щоб, з одного боку, покарати за різні гріхи, а з іншого - щоб повернути людей до себе

16:23 18 листопада Київ, Україна

Глава УПЦ КП Філарет впевнений, що пандемія коронавірусу дана людству за їхні гріхи. Вірус вигадали люди, а Бог дозволив йому досягти теперішніх масштабів, про це розповів священнослужитель в інтерв'ю 18 листопада.



"Треба знати, що коронавірус має не природне походження, а людське походження. Так говорять дослідження і вчені. Тобто коронавірус вигадали люди і випустили його. Бог попустив. І виникає питання, чому Бог допустив таке зло, як коронавірус, який захопив собою весь світ? Причому миттєво. Бог попустив для того, щоб, з одного боку, покарати за різні гріхи, а з іншого - щоб повернути людей до себе", - стверджує Філарет.



Він вважає, що люди, коли страждають від коронавірусу і бояться померти, будуть звертатися до Бога.



"Так ось, для того, щоб повернути людей до себе, Господь попускає це, а інших карає за різні гріхи, в тому числі і за ці одностатеві шлюби. Але гріхів багато. Ну, наприклад, корупція - гріх? Не менший, ніж одностатеві шлюби. Неправда, яка нас оточує, також. І за це Господь і карає, щоб ми звернулися до нього. Багаті люди накопичили величезні кошти, а потім один такий діяч захворів, я не буду називати його, і став лікуватися. Він готовий був віддати всі гроші, щоб залишитися в живих. Але гроші віддав і помер", - резюмував Філарет.