ФГВФО почав виплачувати гроші вкладникам банку Аркада

11:39 12 вересень Київ, Україна

Банк Аркада був визнаний банкрутом після того, як позбувся великої частки основного активу, а саме нерухомості у вигляді головної офісної будівлі. На цей раз вкладникам банку пощастило. Як стало відомо, з 11 вересня всім вкладникам банку Аркада розпочато виплату вкладів з належними їм відсотками. Виплати здійснює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Виплати розпочаті за депозитними договорами, термін яких закінчився до 25 серпня 2020 року включно. Відшкодування ведеться через відділення банків-агентів фонду, підключених до автоматизованої системи виплат ФГВФО.

Відшкодування ведеться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури банкрутства банку, але не більше 200 тис. грн, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Нагадаємо, проблеми з капіталом в банку Аркада виникли через втрату основного активу - будівлі головного офісу та земельної ділянки за адресою вул. Ольгинська, 3 в центрі Києва.

Як повідомлялося, Національний банк 6 серпня відніс банк Аркада до категорії проблемних. У зв'язку з цим в банку був введений особливий режим контролю і призначений куратор від НБУ.