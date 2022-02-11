Фейкові відповіді на ЗНО: УЦОЯО попередив про шахраїв

19:17 19 травень Київ, Україна

Інтернет вже рясніє «привабливими» пропозиціями, де шахраї за плату пропонують зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2021 з відповідями.





Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

За інформацією УЦОЯО, шахраї запевняють в надійності і правдивості джерела інформації, кожен раз придумуючи нові схеми.

"Наприклад, для "переконливості" надсилають лист з нібито офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти. Безумовно , купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО", - йдеться в повідомленні.

В УЦОЯО запевняють, що створили потужну систему захисту інформації на всіх етапах підготовки і проведення ЗНО. Складають тести і друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності.

"Щоб не бути обдуреним, вкотре застерігаємо: відхиляти сумнівні пропозиції. А для ретельної підготовки до ЗНО радимо складати тести попередніх років, які є у вільному доступі в рубриці «Тести минулих років», перевіряти відповіді, аналізувати свої помилки, заповнювати прогалини в знаннях", - радять в УЦОЯО.

Деякі шахраї неправомірно ставлять логотип УЦОЯО на свій сумнівний контент. За зміст таких матеріалів центр відповідальності не несе.



В УЦОЯО зазначають, що актуальну інформацію про ЗНО можна прочитати на вебсайті центру, на офіційних сторінках у Фейсбуці, Інстаграмі та новоствореному каналі в Телеграмі.