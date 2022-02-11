Фейкові відповіді на ЗНО: УЦОЯО попередив про шахраїв

Інтернет вже рясніє «привабливими» пропозиціями, де шахраї за плату пропонують зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2021 з відповідями.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
За інформацією УЦОЯО, шахраї запевняють в надійності і правдивості джерела інформації, кожен раз придумуючи нові схеми.
В УЦОЯО запевняють, що створили потужну систему захисту інформації на всіх етапах підготовки і проведення ЗНО. Складають тести і друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності.
Деякі шахраї неправомірно ставлять логотип УЦОЯО на свій сумнівний контент. За зміст таких матеріалів центр відповідальності не несе.
В УЦОЯО зазначають, що актуальну інформацію про ЗНО можна прочитати на вебсайті центру, на офіційних сторінках у Фейсбуці, Інстаграмі та новоствореному каналі в Телеграмі.
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