Федоров оголосив про цифровізацію Держстату





Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram. Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців долучатися до першого онлайн-опитування про зайнятість та безробіття. Отримані дані допоможуть державі приймати ефективні рішення щодо сучасних тенденцій ринку праці.Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Цифровізуємо Держстат — приєднуйтесь до першого онлайн-опитування про зайнятість українців. Продовжуємо працювати над цифровою трансформацією Держстату та створювати країну, де якісні дані доступні кожному. Вперше запускаємо статистичне онлайн-опитування про зайнятість та безробіття українців", — йдеться у повідомленні Федорова.

За словами міністра, мета проєкту – аналіз сучасних тенденцій ринку праці.

"Мета - проаналізувати сучасні тенденції на ринку праці. Наприклад, ким працюють українці, як шукають роботу. Якісні дані допоможуть державі ухвалити ефективні рішення та сформувати нову траєкторію розвитку країни", - пояснив Михайло Федоров.

Для того, щоб пройти опитування, потрібен смартфон або комп'ютер.

"Заходьте на портал опитувань Держстату за посиланням, і підтвердіть особу Дія.Підписом або BankID. І все - починайте проходити опитування і допомагати державі. Раніше працівники Держстату ходили від будинку до будинку, проводили інтерв'ю, заповнювали паперові бланки. І лише потім переводили їх у цифру і відкривали суспільству. Онлайн-опитування заощадять час та кошти держави", - наголосив Федоров.

Приєднатися до опитування можуть українці, яким виповнилося 15 років у будь-який зручний час із будь-якої країни. При цьому особисті дані учасників не зберігаються.