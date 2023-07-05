Федоров анонсував цифровізацію Держстату

Мінцифри планує цифровізувати Державну службу статистики (Держстат). Наразі запустили закрите тестування нового порталу статистики.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що міністерство працює, щоб Держстат став зручним інформаційним сервісом як для суспільства, так і для держслужбовців.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що міністерство працює, щоб Держстат став зручним інформаційним сервісом як для суспільства, так і для держслужбовців.
Що є на оновленому порталі
- інформація зберігається в єдиній системі, а не в окремих файлах. Так, можете переглядати статистику у зручному форматі та працювати з нею, не завантажуючи на свій комп'ютер купу файлів;
- є "Банк даних", щоб працювати з інформацією у форматі графіків та таблиць;
- ключові статистичні показники відображаються за допомогою дашбордів (інформаційних панелей). Це допоможе відстежувати їх у динаміці;
- міститься календар оприлюднення інформації та графік подання звітності, щоб відстежувати релізи та планувати звіти.
Федоров зазначив, що новий портал Держстату допоможе швидко та зручно аналізувати та поширювати інформацію.
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