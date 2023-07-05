Федоров анонсував цифровізацію Держстату

18:48 05 липня Київ, Україна

Мінцифри планує цифровізувати Державну службу статистики (Держстат). Наразі запустили закрите тестування нового порталу статистики.



Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Він зазначив, що міністерство працює, щоб Держстат став зручним інформаційним сервісом як для суспільства, так і для держслужбовців.

"Зараз представники бізнесу, громадськості та державних органів тестують новий портал Держстату. Розробили просту та зрозумілу логіку для користувача - кожен може знаходити, фільтрувати та відображати дані як зручно", - зазначив Федоров.

Що є на оновленому порталі

інформація зберігається в єдиній системі, а не в окремих файлах. Так, можете переглядати статистику у зручному форматі та працювати з нею, не завантажуючи на свій комп'ютер купу файлів;

є "Банк даних", щоб працювати з інформацією у форматі графіків та таблиць;

ключові статистичні показники відображаються за допомогою дашбордів (інформаційних панелей). Це допоможе відстежувати їх у динаміці;

міститься календар оприлюднення інформації та графік подання звітності, щоб відстежувати релізи та планувати звіти.

Федоров зазначив, що новий портал Держстату допоможе швидко та зручно аналізувати та поширювати інформацію.