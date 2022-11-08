Favbet Foundation передав ЗСУ мікроавтобус Volkswagen Transporter T5

17:48 07 листопада Київ, Україна

Благодійний фонд Favbet Foundation передав українським захисникам мікроавтобус Volkswagen Transporter T5, який став 30 автомобілем, переданим волонтерами ЗСУ.



Про це повідомляє фонд.



Зазначається, що Volkswagen Transporter вже виконує бойові та логістичні завдання.



Минулого тижня представники фонду передали для потреб Збройних сил України пікап, буржуйки та спальні мішки.



До цього розвідники отримали 23 дрони від співробітників Favbet.