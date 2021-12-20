Фасад Офісу Президента повністю очищений від наслідків погрому

Клінінгова служба завершила роботи з очищення будівлі від написів, які залишили після себе прихильники Стерненка на акції 20 березня.
Про це в понеділок, 29 березня, повідомляє Країна.
Відзначається, що ввечері на місці знаходилися тільки два співробітники, один з яких натирав гранітні плити до блиску, що є завершальним етапом робіт. Вони зізналися журналістам, що відмивати фарбу було дуже складно.
Відзначається, що ввечері на місці знаходилися тільки два співробітники, один з яких натирав гранітні плити до блиску, що є завершальним етапом робіт. Вони зізналися журналістам, що відмивати фарбу було дуже складно.
Зараз про погром Офісу Президента нагадують тільки відсутні двері на головному вході в будівлю.
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