Фасад Офісу Президента повністю очищений від наслідків погрому

19:42 29 березень Київ, Україна

Клінінгова служба завершила роботи з очищення будівлі від написів, які залишили після себе прихильники Стерненка на акції 20 березня.
 
Про це в понеділок, 29 березня, повідомляє Країна.

Відзначається, що ввечері на місці знаходилися тільки два співробітники, один з яких натирав гранітні плити до блиску, що є завершальним етапом робіт. Вони зізналися журналістам, що відмивати фарбу було дуже складно.
"Поверхня плитки пориста, фарба глибоко проникає, а хімія знімає тільки верхній шар. Доводилося по два рази мити. Фарба ще й гарна була, дорога, розпорошували її товстим шаром, сильно в'їлася. Намучилися. Ледве відмили за тиждень", - розповіли співробітники клінінгової компанії.
Зараз про погром Офісу Президента нагадують тільки відсутні двері на головному вході в будівлю.
 