Фальшиве свідоцтво про смерть дружини для втечі від мобілізації – Держприкордонслужба

10:49 04 червня Київ, Україна

Ось уже півтора роки деякі військовозобов'язані намагаються втекти за кордон, щоб уникнути мобілізації. Для цього ухилісти йдуть на будь-які вчинки, часом дуже аморальні. Так, прикордонники фіксують випадки, коли чоловіки підробляють свідоцтво про смерть дружини, щоб виїхати за кордон. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Ідуть на це, оскільки батькам-одинакам дозволено перетинати кордон. Також підробляють документи про своїх дітей - намагаються надати свідоцтво про наявність трьох дітей віком до 18 років. У хід йдуть ще й фейкові документи з військкоматів про непридатність до військової служби", - повідомляє Демченко. .

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала у Києві громадянина росії, який продавав фіктивні документи для виїзду тих, хто ухиляється за кордон.

В Україні посилили контроль за виїздом чоловіків через систему