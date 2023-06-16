Фальшиве свідоцтво про смерть дружини для втечі від мобілізації – Держприкордонслужба

Ось уже півтора роки деякі військовозобов'язані намагаються втекти за кордон, щоб уникнути мобілізації. Для цього ухилісти йдуть на будь-які вчинки, часом дуже аморальні. Так, прикордонники фіксують випадки, коли чоловіки підробляють свідоцтво про смерть дружини, щоб виїхати за кордон. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала у Києві громадянина росії, який продавав фіктивні документи для виїзду тих, хто ухиляється за кордон.
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