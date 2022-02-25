Щорічно в Україні викидаються на звалища мільйони тонн упаковки - Мінекології

17:46 28 травень Київ, Україна

Однією з гострих проблем в Україні вже не одне десятиліття є зберігання та переробка сміття і відходів. І з кожним роком збільшується кількість відходів з дуже тривалим терміном розкладання. Щорічно в Україні на звалища відправляється до 2,5 мільйона тонн упаковки. А на полігонах це сміття залишається на десятки років, повідомляє пресслужба Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

Відзначається, що вже сьогодні тільки офіційні полігони займають 4% території країни.

Глава Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів заявив, що для вирішення цієї проблеми в Україні буде запущена організація розширеної відповідальності виробника.

"У багатьох країнах Євросоюзу для певних видів продукції організація розширеної відповідальності виробника запускалася на добровільно-волонтерських засадах. Приємно, що в Україні також, ще до прийняття галузевого законодавства, буде створена така організація", - заявив Абрамовський.

За прогнозами, з запуском системи розширеної відповідальності виробника за перші п'ять років будуть зібрані і перероблені 4,3 млн тонн упаковки. А на полігони не потрапить до 12 млн м куб таких відходів. Крім того, такий підхід дозволить створити до 20 тис. нових робочих місць.

Раніше повідомлялося, що з початку року в басейні Тиси знайшли 42 стихійні звалища.

Також стало відомо, від чого пожовкла річка Либідь в Києві. Аналіз виявив у воді високий вміст іонів амонію і аміак.