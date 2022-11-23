Євробачення змінює правила голосування: півфіналістів обиратимуть лише глядачі

09:44 23 листопада Київ, Україна

Європейська мовна спілка (ЄМС), яка є організатором Євробачення, оголосила про зміни у форматах голосування на пісенному конкурсі.

"Протягом своєї 67-річної історії пісенний конкурс "Євробачення" постійно розвивався, щоб залишатися актуальним та захоплюючим. Ці зміни є визнанням величезної популярності шоу, надаючи більше повноважень аудиторії найбільшої у світі музичної події наживо", - зазначив виконавчий директор Євробачення Мартін Остердаль.

Згідно з оновленнями, тепер визначати переможців у півфіналах будуть виключно глядацьким голосуванням. Національне журі теж віддаватиме свої голоси, але їх використовуватимуть лише у тому випадку, якщо дійсне телеголосування не буде зареєстроване чи можливе в окремій країні.



Крім того, глядачі з країн, які не беруть участь у Євробаченні, також зможуть проголосувати за улюблені пісні. Водночас йдеться не про всі країни світу. Список країн, яким буде дозволено таке голосування, оприлюднять згодом.



Вони зможуть голосувати через захищену онлайн-платформу, використовуючи кредитну картку своєї країни, а їхні голоси будуть конвертовані в бали, які мають таку саму вагу, як одна країна-учасник в обох півфіналах та Гранд-фіналі.



Глядачі у всіх країнах-учасницях, як і раніше, зможуть голосувати за допомогою SMS або через програму "Євробачення".