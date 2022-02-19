Євробачення-2022: проведення нового відбору не планується через стислі терміни та обмежені ресурси

10:09 18 лютий Київ, Україна

В Україні не проводитиметься новий національний відбір на Євробачення, представити країну буде запропоновано другій у рейтингу групі Kalush Orchestra замість Аліни Паш. Про це повідомив голова правління «Громадського» Микола Чернотицький.



Чернотицький повідомив, що наразі представляти Україну на Євробаченні запропонували групі Kalush Orchestra, які були другими у рейтинговій таблиці після Аліни Паш.

«Згідно з правилами, Громадський мовник має право прийняти рішення про визначення представника від України на конкурсі з-поміж інших фіналістів, тобто можемо пропонувати будь-якому з них. Проте для нас важливо зберегти довіру глядачів до пісенного конкурсу, тому мовник керуватиметься принципом дотримання рейтингової таблиці фіналістів Національного відбору. Сьогодні Оргкомітет Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 вже ухвалив рішення звернутися до групи Kalush Orchestra із пропозицією представляти Україну на Євробаченні-2022 у Турині. Логічно, що «Громадське» пропонує групі, яка посіла друге місце у фіналі та здобула найбільшу підтримку глядачів, представити Україну на міжнародній сцені», – сказав Чернотицький.

За словами Чернотицького, проведення нового відбору не планується через стислі терміни та обмежені ресурси.

«Проведення нового відбору не планується, повинні враховувати і питання ресурсів, і стислий термін, встановлений Європейським мовним союзом для всіх мовників з усіх країн-учасниць Євробачення. При цьому, відповідно до Правил конкурсу, «Громадське» має право відмовитися від проведення відбору, якщо проведення стало неможливим через те, що не залежить від мовника», – повідомив голова.

Чернотицький вважає, що проведення відкритого нацвідбору чудово показує демократичний дух України. Також це шанс для деяких артистів уперше заявити про себе.

Громадське як офіційний організатор Євробачення від України в цьому питанні підтримує позицію відкритого відбору з голосуванням глядачів. Ми завжди вважали, що такий підхід не лише відображає демократичний дух українського суспільства, а й дозволяє всім охочим взяти участь у відборі. Погодьтеся, багато чудових гуртів та виконавців стали відомі широкому загалу саме завдяки участі в національних відборах, це шанс для талановитих артистів та важливий внесок мовника у розвиток сучасної української музики», – резюмував Чернотицький.