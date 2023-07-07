Євробачення-2024 проведуть у шведському місті Мальме

18:49 07 липня Київ, Україна

Пісенний конкурс «Євробачення-2024» пройде у місті Мальме у Швеції. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmo Arena 11 травня, а півфінали пройдуть 7 та 9 травня.

Про це повідомляє Європейський мовний союз.



Організаторами конкурсу виступатимуть шведська телекомпанія SVT спільно з Європейським мовним союзом (EBU).

Мальме прийматиме Євробачення вже втретє, до цього конкурс проводили у місті у 1992 та 2013 роках. Вперше в історії конкурсу його не проводять у столицях країн-господарок упродовж п'яти років.

Мальме – третє за кількістю населення місто країни. Його обрали, оскільки "прихильність [міста] до різноманітності, інклюзивності та інновацій ідеально відповідає духу конкурсу".



Крім того, за словами організаторів, компактний розмір Мальме та добре розвинена транспортна інфраструктура означає, що всі, хто бере участь у конкурсі, включаючи делегації ЗМІ та вболівальників, зможуть легко орієнтуватися у місті.