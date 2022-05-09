Євробачення-2022 можна буде переглянути у додатку "Дія"

Завтра, 10 травня, у Турині (Італія) відбудеться перший півфінал світового музичного конкурсу "Євробачення-2022". У ньому братимуть участь представники 17 країн. Усі вони боротимуться за право подати свою державу у фіналі конкурсу.
Переглянути прямий ефір можна буде на порталі та у додатку «Дія», обравши в категорії «Дія TV» громадський телеканал «UA: Культура»
10 та 12 травня о 22:00 буде показано пряму трансляцію півфіналів, а 14 ТРАВНЯ – фінал у Турині.
Представник від України – гурт Kalush Orchestra з композицією Stefania виступатимуть під номером 6.
Також Kalush Orchestra погодилися взяти участь у промоконцертах напередодні Євробачення. Кошти, зібрані на виступах, віддадуть на відновлення українських міст.
Переглянути прямий ефір можна буде на порталі та у додатку «Дія», обравши в категорії «Дія TV» громадський телеканал «UA: Культура»
10 та 12 травня о 22:00 буде показано пряму трансляцію півфіналів, а 14 ТРАВНЯ – фінал у Турині.
Представник від України – гурт Kalush Orchestra з композицією Stefania виступатимуть під номером 6.
Також Kalush Orchestra погодилися взяти участь у промоконцертах напередодні Євробачення. Кошти, зібрані на виступах, віддадуть на відновлення українських міст.
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