Євросоюз проводить власні антихакерські навчання

12:05 17 січень Київ, Україна

У Європейському Союзі почали тестувати свою систему кіберзахисту. Для цього хакери навіть штучно змоделювали атаку на вигадану фінську енергокомпанію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Через те, що країни ЄС тісно пов'язані одна з одною у цифровому просторі, потенційна атака хакерів на одну з країн може торкнутися інших. Навчання має на меті налагодити внутрішньоєвропейську співпрацю при нападі хакерів.



Повідомляється, що головна мета навчань — це зміцнення власного захисту у світі цифрових технологій на тлі частих випадків атак хакерів на ті чи інші держави.



Так, у рамках навчань один із таких віртуальних нападів організували на Фінляндію. Усього навчання будуть йти шість тижнів і повинні загалом покращити стресостійкість Європи.