Євросоюз відновив список країн "зеленої зони"

Минуло два тижні і в Європейському союзі переглянули так званий список країн "зеленої зони". Це список тих країн, для яких не обмежений в'їзд в зону ЄС. З повідомлення на сайті Ради Європи видно, що цей список трохи скоротився. На жаль, Україна в нього як і раніше не входить.
Нові країни до переліку не увійшли, при цьому з нього було вирішено виключити Марокко. Таким чином, список скоротився до десяти держав.
Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні розглядатися в якості резидентів ЄС в даній рекомендації.
Нагадаємо, Європейський союз оновлює список для відкриття кордону кожні два тижні, виходячи з епідеміологічної обстановки по COVID-19 в конкретній країні, а також керуючись "міркування економічного і соціального характеру".
Раніше в Кабміні повідомили, що країни-члени Євросоюзу відкриють кордони для українських туристів не раніше кінця вересня.
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