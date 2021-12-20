Євросоюз відновив список країн "зеленої зони"

Минуло два тижні і в Європейському союзі переглянули так званий список країн "зеленої зони". Це список тих країн, для яких не обмежений в'їзд в зону ЄС. З повідомлення на сайті Ради Європи видно, що цей список трохи скоротився. На жаль, Україна в нього як і раніше не входить.

Нові країни до переліку не увійшли, при цьому з нього було вирішено виключити Марокко. Таким чином, список скоротився до десяти держав.

Тепер в список країн "зеленої зони" входять: Австралія, Канада, Грузія, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, Китай (за умови підтвердження взаємності).

Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні розглядатися в якості резидентів ЄС в даній рекомендації.

"Рекомендація Ради не є юридично обов'язковим документом. Влада країн-членів ЄС залишаються відповідальними за виконання змісту рекомендації ", - відзначили в Раді Європи.

Нагадаємо, Європейський союз оновлює список для відкриття кордону кожні два тижні, виходячи з епідеміологічної обстановки по COVID-19 в конкретній країні, а також керуючись "міркування економічного і соціального характеру".

Раніше в Кабміні повідомили, що країни-члени Євросоюзу відкриють кордони для українських туристів не раніше кінця вересня.