Європейське космічне агентство припинило співпрацю з росією щодо місячної програми

18:40 13 квітня Київ, Україна

Європейське космічне агентство (ЄКА) оголосило про вихід із участі в російських місіях «Місяць-25», «Місяць-26» та «Місяць-27».

Про це йдеться у заяві агентства.

«Як і у випадку з „ЕкзоМарсом“, російська агресія проти України та подальші санкції є фундаментальною зміною обставин і унеможливлюють ЄКА заплановану місячну співпрацю», — сказано в заяві агентства.

У ЄКА додали, що європейські наукові та бортові прилади, які планували застосувати у місіях «Місяців», використають в інших програмах. Так, наприклад, вже є домовленість із комерційною компанією на політ для випробування демонстраційної камери PILOT-D та її навігаційної системи. Спочатку камеру збиралися перевірити у рамках місії «Місяць-25».



Бур PROSPECT та інструментарій для аналізу летючих частинок, які планували відправити у рамках місії «Місяць-27», доставлять на місячну поверхню в рамках місії NASA.



Глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін, коментуючи рішення ЄКА, написав у Телеграмі: «Отже, знімемо їх прилади з наших апаратів. Європейська баба з воза, російській кобилі легше».