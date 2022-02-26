Європейські країни потребують українських заробітчан

06:52 01 червень Київ, Україна

Такі країни як Польща, Чехія, Німеччина, Литва і Латвія відчувають гостру потребу як в висококваліфікованих кадрах, так і в приїжджих різноробів.

Про це заявив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.



Так, експерт нагадав, що в "коронавірусному" 2020 році, коли було багато обмежень щодо виїзду за кордон, трудова міграція українців майже не скоротилася.



Винятком, за його словами, стала Німеччина, легальна трудова міграція в яку скоротилася майже до нуля через жорсткі карантинні обмеження. У той самий час потік нелегальних мігрантів в цьому напрямку не зменшився.

"На початку року Німеччина зробила додаткові кроки для того, щоб почати спрощувати отримання Blue Card. Це документ, що дозволяє мігрувати найкваліфікованішим трудовим мігрантам, полегшуються умови працевлаштування", - зазначив Воскобойник.