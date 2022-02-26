Європейські країни потребують українських заробітчан

Такі країни як Польща, Чехія, Німеччина, Литва і Латвія відчувають гостру потребу як в висококваліфікованих кадрах, так і в приїжджих різноробів.
Про це заявив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
Так, експерт нагадав, що в "коронавірусному" 2020 році, коли було багато обмежень щодо виїзду за кордон, трудова міграція українців майже не скоротилася.
Винятком, за його словами, стала Німеччина, легальна трудова міграція в яку скоротилася майже до нуля через жорсткі карантинні обмеження. У той самий час потік нелегальних мігрантів в цьому напрямку не зменшився.
Також він нагадав про рішення Польщі спростити працевлаштування іноземних громадян, у тому числі українців.
Воскобойник стверджує, що Європі не вистачає робочих рук, тому Україна "буде в найближчі роки відчувати жорстку конкуренцію за фахівців".
Як повідомлялося, найпопулярнішими серед українських заробітчан країнами є Польща, Чехія, Німеччина, Литва і Латвія. Роботодавці з Євросоюзу шукають в Україні в основному водіїв, далекобійників, різноробів, пакувальників і вантажників.
Воскобойник стверджує, що Європі не вистачає робочих рук, тому Україна "буде в найближчі роки відчувати жорстку конкуренцію за фахівців".
Як повідомлялося, найпопулярнішими серед українських заробітчан країнами є Польща, Чехія, Німеччина, Литва і Латвія. Роботодавці з Євросоюзу шукають в Україні в основному водіїв, далекобійників, різноробів, пакувальників і вантажників.
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