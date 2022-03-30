Європейські дипломати вимагають нарешті обрати міру покарання винним в смерті Катерини Гандзюк

19:16 05 листопада Київ, Україна

4 листопада 2018 року від отриманих хімічних опіків померла українська активістка Катерини Гандзюк. У день другої річниці смерті активістки західні дипломати вимагають нарешті обрати міру покарання винним в її смерті.



Зокрема, в представництві ЄС в Україні підкреслили, що громадські активісти повинні відчувати себе в безпеці по всій країні.

"Два роки минуло з дня смерті Катерини Гандзюк. Винні в цьому злочині повинні бути притягнуті до відповідальності. Безпечне середовище для громадських активістів в Україні повинне бути забезпечене по всій країні", - йдеться в повідомленні.

З аналогічним закликом виступило посольство США в Україні.

"Сьогодні ми згадуємо відданість, волю і неабияку мужність Катерини Гандзюк, громадської активістки і борця з корупцією, яка померла два роки тому в цей день від пошкоджень, отриманих під час нападу на неї з використанням кислоти. Ми приєднуємося до тих, хто закликає владу притягти до відповідальності як виконавців, так і замовників нападу", - відзначили в посольстві.

Про необхідність покарання винних в загибелі активістки також заявили дипломати з Великобританії і Канади.



31 липня 2018 року Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла, кислота потрапила на спину, голову, руку, а також в око. 4 листопада 2018 року активістка померла.



На початку червня 2019 року п'ятьом виконавцям злочину після угоди зі слідством винесли обвинувальні вироки. Їх засудили на термін від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.



Слідство вважає главу Херсонської облради Владислава Мангера замовником, а його колишнього помічника Олексія Левіна - організатором злочину. Їм висунуті підозри за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Кримінального кодексу України (організація скоєння за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження способом, що має характер особливої муки, що спричинило смерть потерпілого).



У лютому 2019 року Мангеру обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю вийти на свободу під заставу в розмірі 2,5 млн грн. Заставу за нього внесли, і аж до червня 2020 року політик перебував на свободі. У червні його заарештували. Левін перебуває під арештом з березня. В останній раз запобіжний захід їм продовжили до 18 жовтня.



В кінці липня Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо Мангера і Левіна. 28 серпня в Дніпровському районному суді Києва почався розгляд справи. Прокурор попросив для обвинувачених по 12 років в'язниці.



Під час досудового розслідування Левін відмовлявся співпрацювати зі слідством.



Мангер заявляв про свою невинність. За словами чиновника, він не був знайомий з Гандзюк.



Фігурант справи Ігор Павловський, засуджений до двох років позбавлення волі за приховування злочину, 1 жовтня заявив в судовому засіданні, що Мангер є замовником вбивства активістки.