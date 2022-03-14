Євреї, колишні в'язні концтаборів, засудили розв'язану Росією війну в Україні та псевдоаргументи на її виправдання

18:22 14 березня Київ, Україна

Одеські євреї, які пережили Голокост, засуджують як сам факт нападу Росії на Україну, так і "псевдоісторичне обґрунтування вторгнення з боку РФ та її президента Володимира Путіна".



Про це йдеться у зверненні Романа Шварцмана, керівника Одеської регіональної асоціації євреїв – колишніх в'язнів гетто та нацистських концтаборів.. Ми переконані, що війна – не метод вирішення проблем у взаєминах народів і держав у ХХІ столітті, і рішуче виступаємо за припинення злочинної агресії РФ проти братньої України, проти війни, що несе горе та страждання сім'ям обох країн. Слава Україні!"