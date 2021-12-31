Еволюція передвиборної агітації

16:32 18 серпень Київ, Україна

У Харкові відкрилася виставка яскравих зразків підкупу виборців, політичної реклами та чорного піару починаючи з 90-х і до цього дня.

Крім Харкова експозицію повинні відправити "подорожувати" і по інших містах. Організатором проекту є громадський рух "Чесно"

Музей виборчого трешу" буде працювати в місті до 17 вересня з 10:00 до 20:00 за адресою площа Свободи, 5 (UA Харків). Вхід вільний.

"У Харкові завжди процвітало гречкосейство. Ми часто бачили "агітацію" у вигляді продуктових наборів, подарунків на різні свята і агітаційні концерти. Рух ЧЕСНО має на меті виховати політичну культуру у громадян, щоб вони обирали політиків не за подарунки, а за змістовну виборчу кампанію ", - зазначила аналітик Олександра Щукіна.

Автори проекту констатують, що кожну виборчу кампанію в Україні можна побачити засилля агітації в усіх сферах життя. Якщо підсумувати витрати, то це сотні мільйонів гривень за одну-дві кампанії. "Відкриття музею може стати нагадуванням для кожного, що політики не економлять на своєму просуванні і постійно вдаються до створення нових видів агітації.





