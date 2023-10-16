Еволюція читацьких звичок: українці та книги в умовах війни

07:39 16 жовтня Київ, Україна

Згідно з дослідженням "Як читають українці у 2023 році під час повномасштабної війни", у 2023 році 17% українців читають книги щодня, що вдвічі більше, ніж у 2020 році.

Кількість людей, які не читають, майже не змінилася, у 2023 році вона становить 30%, у 2020 році – 33%, у 2018 році – 31%.



Українці досі часто обирають читати друковані книги, але їхня популярність зменшилася (з 39% у 2020 році до 21% у 2023 році). Цього року 22% купували від однієї до чотирьох книг, а 12% від п'яти до дванадцяти, а 1% купували від 13 до 24 книг.



Електронний варіант книг обрали 33% опитаних, але лише 3% купували електронні книги, аудіокниги купували 0,5%.

Також 62% респондентів розповіли, що зовсім не купували книжки цього року.



Серед причин, які не дозволяють це робити: відсутність потреби (42%), нестача грошей (28%), 22% заявили, що краще обрати електронний варіант, а решта 20% — що їм не вистачає фізичних книгарень, 1% розповіли, що не вміють обирати книги.

Переважна більшість обирає читати українською (54% у 2023 році проти 32% у 2020 році), 10% основною мовою читання обирають російську, а 36% заявили, що їм байдуже, якою мовою читати.

Дослідження провело агентство Info Sapiens на замовлення Українського інституту книги та ГО «Форум видавців».