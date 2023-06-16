Евакуйовані жителі Херсонщини можуть знайти житло через програму "Прихисток"

13:41 07 червня Київ, Україна

Жителі Херсонщини, яким зараз доводиться евакуюватися через загрозу затоплення, можуть знайти житло у безпечних районах країни за допомогою програми "Прихисток".

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Оголошення про надання притулку розміщують безпосередньо люди, власники житла. Тому кожен переселенець може знайти тимчасове безкоштовне житло в будь-якому регіоні України на кілька днів або на більш тривалий період», - йдеться у повідомленні.

Програма передбачає, що люди, які надали притулок, отримають компенсацію від держави на оплату комунальних послуг, пояснили в міністерстві.



Щоб побачити пропозиції вільного житла, потрібно зареєструватися на сайті "Прихисток" та за допомогою системи фільтрів підібрати квартиру. Після того, як потрібний варіант буде знайдено, потрібно зв'язатися з власником житла.