Евакуйовані жителі Херсонщини можуть знайти житло через програму "Прихисток"

Жителі Херсонщини, яким зараз доводиться евакуюватися через загрозу затоплення, можуть знайти житло у безпечних районах країни за допомогою програми "Прихисток".
Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Програма передбачає, що люди, які надали притулок, отримають компенсацію від держави на оплату комунальних послуг, пояснили в міністерстві.
Щоб побачити пропозиції вільного житла, потрібно зареєструватися на сайті "Прихисток" та за допомогою системи фільтрів підібрати квартиру. Після того, як потрібний варіант буде знайдено, потрібно зв'язатися з власником житла.
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