Евакуація. Багатьом мешканцям Сумщини не вдалося залишити регіон. Деталі

06:23 16 березня Київ, Україна

Гуманітарні коридори на Сумщині 15 березня працювали, але виникли й проблеми. Про ситуацію з евакуацією цивільних у регіоні розповів голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



Гуманітарним коридором вдалося доставити на Сумщину ліки. У Боромлі вдалося виявити додаткові автобуси, які змогли забрати мешканців громади.



Передмістя Сум обстріляли з артилерії якраз перед виїздом евакуаційних колон з обласного центру.



Особливо складна ситуація склалася у Тростянці – окупанти там затримали багато людей.



«Вранці у Тростянці на евакуацію зібралося до 160 автомобілів. Перші машини проїхали залізничний переїзд без перешкод. Інші колони окупанти затримали», – розповів Живицький.



Найгірше, що далі ці люди залишилися без зв'язку – російські військові забрали у людей мобільні телефони, зібрали у мішок та спалили. Рашистам здалося, що хтось їх фотографував.



Цілий день загарбники тримали людей у місті, але частині вдалося вирватися з Тростянця. Але багато хто там залишилися. Живицький запевнив, що всі живі.