Евакуація. Багатьом мешканцям Сумщини не вдалося залишити регіон. Деталі

Гуманітарні коридори на Сумщині 15 березня працювали, але виникли й проблеми. Про ситуацію з евакуацією цивільних у регіоні розповів голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Гуманітарним коридором вдалося доставити на Сумщину ліки. У Боромлі вдалося виявити додаткові автобуси, які змогли забрати мешканців громади.
Передмістя Сум обстріляли з артилерії якраз перед виїздом евакуаційних колон з обласного центру.
Особливо складна ситуація склалася у Тростянці – окупанти там затримали багато людей.
«Вранці у Тростянці на евакуацію зібралося до 160 автомобілів. Перші машини проїхали залізничний переїзд без перешкод. Інші колони окупанти затримали», – розповів Живицький.
Найгірше, що далі ці люди залишилися без зв'язку – російські військові забрали у людей мобільні телефони, зібрали у мішок та спалили. Рашистам здалося, що хтось їх фотографував.
Цілий день загарбники тримали людей у місті, але частині вдалося вирватися з Тростянця. Але багато хто там залишилися. Живицький запевнив, що всі живі.
Гуманітарним коридором вдалося доставити на Сумщину ліки. У Боромлі вдалося виявити додаткові автобуси, які змогли забрати мешканців громади.
Передмістя Сум обстріляли з артилерії якраз перед виїздом евакуаційних колон з обласного центру.
Особливо складна ситуація склалася у Тростянці – окупанти там затримали багато людей.
«Вранці у Тростянці на евакуацію зібралося до 160 автомобілів. Перші машини проїхали залізничний переїзд без перешкод. Інші колони окупанти затримали», – розповів Живицький.
Найгірше, що далі ці люди залишилися без зв'язку – російські військові забрали у людей мобільні телефони, зібрали у мішок та спалили. Рашистам здалося, що хтось їх фотографував.
Цілий день загарбники тримали людей у місті, але частині вдалося вирватися з Тростянця. Але багато хто там залишилися. Живицький запевнив, що всі живі.
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