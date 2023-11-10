Евакуація із Сектору Гази: Україна вивезла ще 169 осіб, включно з громадянами Молдови

13:29 10 листопада Київ, Україна

За минулу добу Україна евакуювала з Сектору Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови. Загалом протягом тижня було евакуйовано 203 українських громадян.

Про це сьогодні, 10 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Україна виступає за захист життів цивільних і піклується про кожного свого громадянина, де б він не був", - наголосив Зеленський.
Як розповів посол України в Ізраїлі Корнійчук, здебільшого вивезли жінок та дітей. За його словами, є люди, яким місцеві правоохоронці відмовили у виїзді через ймовірну причетність до ХАМАСу.
"З місцевими правоохоронними органами ми не дуже багато сперечаємось з приводу того, хто і чому саме, але зрозуміло, що це особи, пов'язані з "ХАМАС". Умовно це громадяни України, які мають українські паспорти, але палестинці з народження, які проживали в Газі постійно і, найімовірніше, мають якесь відношення до "ХАМАСу", - пояснив він.