Евакуація із Сектору Гази: Україна вивезла ще 169 осіб, включно з громадянами Молдови

13:29 10 листопада Київ, Україна

За минулу добу Україна евакуювала з Сектору Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови. Загалом протягом тижня було евакуйовано 203 українських громадян.



Про це сьогодні, 10 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна виступає за захист життів цивільних і піклується про кожного свого громадянина, де б він не був", - наголосив Зеленський.

Як розповів посол України в Ізраїлі Корнійчук, здебільшого вивезли жінок та дітей. За його словами, є люди, яким місцеві правоохоронці відмовили у виїзді через ймовірну причетність до ХАМАСу