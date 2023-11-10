Евакуація із Сектору Гази: Україна вивезла ще 169 осіб, включно з громадянами Молдови

За минулу добу Україна евакуювала з Сектору Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови. Загалом протягом тижня було евакуйовано 203 українських громадян.
Про це сьогодні, 10 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Про це сьогодні, 10 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Як розповів посол України в Ізраїлі Корнійчук, здебільшого вивезли жінок та дітей. За його словами, є люди, яким місцеві правоохоронці відмовили у виїзді через ймовірну причетність до ХАМАСу.
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