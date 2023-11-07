Евакуація із Сектору Гази: 101 громадянин України отримав дозвіл на виїзд
16:25 07 листопада Київ, Україна
Станом на 7 листопада 101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з Сектору Гази, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
"Перший дозвіл отримали, скільки людей пройдуть за фактом - побачимо ввечері", - повідомив Корнійчук.
За інформацією дипломата, операція з евакуації має розпочатися у вівторок, 7 листопада. За його словами, співробітники посольства України вже чекають на кордоні з Єгиптом і Газою.
"Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази — 101 особа, і 367, яких ми запросили, це узгоджені на евакуацію через Ізраїль. Інших обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови", - сказав раніше посол.
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