Евакуація із Сектору Гази: 101 громадянин України отримав дозвіл на виїзд

16:25 07 листопада Київ, Україна

Станом на 7 листопада 101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з Сектору Гази, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Перший дозвіл отримали, скільки людей пройдуть за фактом - побачимо ввечері", - повідомив Корнійчук.

За інформацією дипломата, операція з евакуації має розпочатися у вівторок, 7 листопада. За його словами, співробітники посольства України вже чекають на кордоні з Єгиптом і Газою.