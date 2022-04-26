Евакуація з Одеси - перелік поїздів на 26 квітня

12:23 26 квітня Київ, Україна

Жителі міста щодня намагаються виїхати з Одеси у безпечніші міста чи за кордон.

Для біженців курсують безкоштовні евакуаційні потяги.



Пріоритет у посадці мають вагітні жінки, діти, люди похилого віку.

Охочих поїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин. Потяги можуть відхилятися від розкладу - уважно стежте за табло. Також при завантаженні можуть призначатися додаткові рейси.



Евакуаційні поїзди з Одеси 26 квітня: