Евакуація з Одеси - перелік поїздів на 26 квітня

12:23 26 квітня Київ, Україна

Жителі міста щодня намагаються виїхати з Одеси у безпечніші міста чи за кордон.

Для біженців курсують безкоштовні евакуаційні потяги.

Пріоритет у посадці мають вагітні жінки, діти, люди похилого віку.
 
Охочих поїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин. Потяги можуть відхилятися від розкладу - уважно стежте за табло. Також при завантаженні можуть призначатися додаткові рейси.

Евакуаційні поїзди з Одеси 26 квітня:
  • 15:00 26/25 Одеса-Головна – Рахів

  • 18:13 78/77 Вінниця – Ковель

  • 18:22 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль

  • 18:22 38/37 Одеса-Головна – Ужгород

  • 20:49 136/135 Одеса-Головна – Чернівці

  • 21:31 12/11 Одеса-Головна – Львів

  • 21:56 54/53 Одеса-Головна – Дніпро

  • 21:56 564/563 Одеса-Головна – Кривий Ріг

  • 22:03 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

  • 22:25 8/7 Кропивницький – Харків-Пас

  • 22:32 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

  • 23:28 117/118 Одеса-Головна – Ізмаїл