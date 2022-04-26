Евакуація з Одеси - перелік поїздів на 26 квітня

Жителі міста щодня намагаються виїхати з Одеси у безпечніші міста чи за кордон.
Для біженців курсують безкоштовні евакуаційні потяги.
Пріоритет у посадці мають вагітні жінки, діти, люди похилого віку.
Пріоритет у посадці мають вагітні жінки, діти, люди похилого віку.
Охочих поїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин. Потяги можуть відхилятися від розкладу - уважно стежте за табло. Також при завантаженні можуть призначатися додаткові рейси.
Евакуаційні поїзди з Одеси 26 квітня:
Евакуаційні поїзди з Одеси 26 квітня:
- 15:00 26/25 Одеса-Головна – Рахів
- 18:13 78/77 Вінниця – Ковель
- 18:22 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль
- 18:22 38/37 Одеса-Головна – Ужгород
- 20:49 136/135 Одеса-Головна – Чернівці
- 21:31 12/11 Одеса-Головна – Львів
- 21:56 54/53 Одеса-Головна – Дніпро
- 21:56 564/563 Одеса-Головна – Кривий Ріг
- 22:03 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
- 22:25 8/7 Кропивницький – Харків-Пас
- 22:32 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
- 23:28 117/118 Одеса-Головна – Ізмаїл
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