Евакуація 5 квітня. Розклад поїздів

"Укрзалізниця" продовжує евакуювати українців із зон бойових дій у безпечніші місця. Компанія опублікувала графік евакуаційних поїздів на вівторок, 5 квітня, включно з міжнародними рейсами.
Внутрішні рейси
Внутрішні рейси
Краматорськ:
13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів
16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів
18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів
Інші:
14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро
23:30 – 234/233 Чоп-Дніпро
Міжнародні евакуаційні рейси на 5 квітня
Польща:
07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль*
08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця* (11:25) – Пшемисль*
10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст.. Ягодин)
17:02 – 814/813 Львів – Хелм* (квитки оформляти до ст.. Ягодин)
18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль*
19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина:
11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)
16:50 № 961 Чоп – Чієрна над Тисоу – Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина:
Протягом дня з інтервалом о 3 годині курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*
12:30 №33 Мукачеве – Будапешт
16:30 №32521 Мукачеве – Будапешт
* квитки у продажу
Чехія:
Квитки відсутні
Румунія:
23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)
Австрія:
14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень*
* Квитки у продажу.
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