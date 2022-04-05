Евакуація 5 квітня. Розклад поїздів

06:24 05 квітня Київ, Україна

"Укрзалізниця" продовжує евакуювати українців із зон бойових дій у безпечніші місця. Компанія опублікувала графік евакуаційних поїздів на вівторок, 5 квітня, включно з міжнародними рейсами.

Внутрішні рейси

Краматорськ:

13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів
16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів
18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів

Інші:

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро
23:30 – 234/233 Чоп-Дніпро

Міжнародні евакуаційні рейси на 5 квітня

Польща:

07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль*
08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця* (11:25) – Пшемисль*
10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст.. Ягодин)
17:02 – 814/813 Львів – Хелм* (квитки оформляти до ст.. Ягодин)
18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль*
19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм*

* квитки у продажу

Словаччина:

11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)
16:50 № 961 Чоп – Чієрна над Тисоу – Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина:

Протягом дня з інтервалом о 3 годині курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*
12:30 №33 Мукачеве – Будапешт
16:30 №32521 Мукачеве – Будапешт
* квитки у продажу

Чехія:

Квитки відсутні

Румунія:

23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)

Австрія:

14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень*

* Квитки у продажу.