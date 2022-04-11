Евакуація 11 квітня. Графік роботи поїздів

Укрзалізниця призначила 13 додаткових евакуаційних рейсів. Про це повідомили на офіційному сайті перевізника.
Графік рейсів 11 квітня:
Покровськ
Графік рейсів 11 квітня:
Покровськ
10:00 – № 240/239 Покровськ – Тернопіль
14:00 – № 241/242 Покровськ – Львів
16:30 – № 234/233 Покровськ – Чоп
17:30 – № 225/226 Покровськ – Чернівці
Львів
14:00 – № 241/242 Львів – Дніпро
22:00 – № 274/273 Львів – Полтава Пд.
Інші міста
06:00 – № 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас
08:30 – № 240/239 Тернопіль – Дніпро
11:20 – № 274/273 Слов'янськ – Львів
11:30 – №209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
14:00 – № 5501 Новозолотарівка – Лозова
21:30 – № 236/235 Чернівці – Київ-Пас
23:30 – № 234/233 Чоп – Дніпро
Час відправлення може змінюватися. За оновленням слідкуйте на офіційному сайті Укрзалізниці.
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