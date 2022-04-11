Евакуація 11 квітня. Графік роботи поїздів

07:22 11 квітня Київ, Україна

Укрзалізниця призначила 13 додаткових евакуаційних рейсів. Про це повідомили на офіційному сайті перевізника.



Графік рейсів 11 квітня:



Покровськ



10:00 – № 240/239 Покровськ – Тернопіль

14:00 – № 241/242 Покровськ – Львів

16:30 – № 234/233 Покровськ – Чоп

17:30 – № 225/226 Покровськ – Чернівці



Львів



14:00 – № 241/242 Львів – Дніпро

22:00 – № 274/273 Львів – Полтава Пд.



Інші міста



06:00 – № 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас

08:30 – № 240/239 Тернопіль – Дніпро

11:20 – № 274/273 Слов'янськ – Львів

11:30 – №209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

14:00 – № 5501 Новозолотарівка – Лозова

21:30 – № 236/235 Чернівці – Київ-Пас

23:30 – № 234/233 Чоп – Дніпро



Час відправлення може змінюватися. За оновленням слідкуйте на офіційному сайті Укрзалізниці.