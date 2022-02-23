Евакуаційний рюкзак школяра та вчителя на випадок війни – рекомендації освітнього омбудсмена

Освітній омбудсман Сергій Горбачов опублікував інфографіку з переліком необхідних речей, які мають бути у невідкладному евакуаційному рюкзаку дитини, класу та навчального закладу.
За його словами, працівники системи освіти мають дбати про те, щоб евакуювати дітей у безпечне місце – найближче бомбосховище, підвал чи інше укриття.
Горбачов додав, що набір для учнів недорогий, але може стати критично важливим у надзвичайній ситуації.
Горбачов додав, що набір для учнів недорогий, але може стати критично важливим у надзвичайній ситуації.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі