Гуманітарні коридори на 21 квітня

Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 21 квітня. Про це повідомляється на сайті УЗ.
Сьогодні вирушать такі евакуаційні потяги:
11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
11:30 – 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
Сьогодні вирушать такі евакуаційні потяги:
11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
11:30 – 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
Укрзалізниця звертає увагу, що час відправлення може змінюватися.
Як повідомлялося, «Укрзалізниця» з початку війни евакуювала за кордон 500 тисяч українців.
Водночас компанія вже фіксує збільшення попиту на зворотні рейси.. З 1 по 9 квітня в Україну з Польщі залізницею повернулося 4 тис. осіб, тоді як з 10 по 18 квітня на 50% більше – 6 тис. пасажирів.
В «Укрзалізниці» нагадують, що більшість залізничних адміністрацій країн ЄС запровадили для українців безкоштовний проїзд. Це стосується дітей віком до 18 років, жінок, чоловіків віком від 60 років та чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю.
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