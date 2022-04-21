Гуманітарні коридори на 21 квітня

06:33 21 квітня Київ, Україна

Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 21 квітня. Про це повідомляється на сайті УЗ.



Сьогодні вирушать такі евакуаційні потяги:



11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

11:30 – 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ



Укрзалізниця звертає увагу, що час відправлення може змінюватися.



Як повідомлялося, «Укрзалізниця» з початку війни евакуювала за кордон 500 тисяч українців.



Водночас компанія вже фіксує збільшення попиту на зворотні рейси.. З 1 по 9 квітня в Україну з Польщі залізницею повернулося 4 тис. осіб, тоді як з 10 по 18 квітня на 50% більше – 6 тис. пасажирів.



В «Укрзалізниці» нагадують, що більшість залізничних адміністрацій країн ЄС запровадили для українців безкоштовний проїзд. Це стосується дітей віком до 18 років, жінок, чоловіків віком від 60 років та чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю.