Евакуаційні потяги в Україні - графік на 20 березня

"Укрзалізниця" опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 20 березня:
Київ, Дарницький вокзал:
- 8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
- 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.
Харків :
- 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
- 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород.
Дніпро:
- 20:00 - №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ :
- 13:00 - №267/266 Краматорськ – Львів;
- 16:00 - №269/268 Краматорськ – Львів.
Додаткові рейси також відправляться:
- з Одеси до Ужгорода о 22:32,
- з Києва до Хелма о 19:13.
На станції Слов'янськ у Донецькій області:
- поїзд № 45/46 Ужгород – Лозова (можливе продовження курсування до ст.. Краматорськ) – час прибуття уточнюється;
- поїзд №267/266 Краматорськ – Львів (відправлення з Краматорська о 13:00);
- поїзд № 269/268 Краматорськ - Львів (відправлення з Краматорська о 16:00);
- поїзд № 138/137 Хмельницький – Лозова (можливе продовження курсування до ст.. Краматорськ) – час прибуття уточнюється;
- поїзд № 92/91 Одеса – Лозова (можливе продовження курсування до ст.. Краматорськ) – час прибуття уточнюється;
- поїзд №142/141 Львів – Лозова (час прибуття уточнюється).
- з Одеси до Ужгорода о 22:32,
- з Києва до Хелма о 19:13.
На станції Слов'янськ у Донецькій області:
- поїзд № 45/46 Ужгород – Лозова (можливе продовження курсування до ст.. Краматорськ) – час прибуття уточнюється;
- поїзд №267/266 Краматорськ – Львів (відправлення з Краматорська о 13:00);
- поїзд № 269/268 Краматорськ - Львів (відправлення з Краматорська о 16:00);
- поїзд № 138/137 Хмельницький – Лозова (можливе продовження курсування до ст.. Краматорськ) – час прибуття уточнюється;
- поїзд № 92/91 Одеса – Лозова (можливе продовження курсування до ст.. Краматорськ) – час прибуття уточнюється;
- поїзд №142/141 Львів – Лозова (час прибуття уточнюється).
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