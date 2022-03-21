Евакуаційні потяги в Україні - графік на 20 березня

08:57 20 березня Київ, Україна

"Укрзалізниця" опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 20 березня:

 
Київ, Дарницький вокзал:
  • 8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;

  • 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.
Харків :
  • 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

  • 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород.
Дніпро:
  • 20:00 - №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ :
  • 13:00 - №267/266 Краматорськ – Львів;

  • 16:00 - №269/268 Краматорськ – Львів.
Додаткові рейси також відправляться:

- з Одеси до Ужгорода о 22:32,

- з Києва до Хелма о 19:13.

На станції Слов'янськ у Донецькій області:

- поїзд № 45/46 Ужгород – Лозова (можливе продовження курсування до ст.. Краматорськ) – час прибуття уточнюється;

- поїзд №267/266 Краматорськ – Львів (відправлення з Краматорська о 13:00);

- поїзд № 269/268 Краматорськ - Львів (відправлення з Краматорська о 16:00);

- поїзд № 138/137 Хмельницький – Лозова (можливе продовження курсування до ст.. Краматорськ) – час прибуття уточнюється;

- поїзд № 92/91 Одеса – Лозова (можливе продовження курсування до ст.. Краматорськ) – час прибуття уточнюється;

- поїзд №142/141 Львів – Лозова (час прибуття уточнюється).