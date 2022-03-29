Евакуаційні поїзди від Укрзалізниці на сьогодні. список

06:25 29 березня Київ, Україна

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 29 березня. Про це повідомляється на сайті УЗ.



У вівторок плануються такі евакуаційні поїзди:



Харків:



11:30 - №229/230 Харків – Ужгород



Краматорськ:



13:00 - №274/273 Краматорськ – Львів;

16:00 - №276/275 Краматорськ – Львів.



Інші:



14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова.

16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро



Час відправлення може змінюватись.



Як повідомлялося, 3,2 млн пасажирів вже евакуйовано залізницею до безпечних міст на заході країни та за кордон.. "Укрзалізниця" фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України.



Укрзалізниця відновлює продаж квитків на десять днів уперед для більш ніж 40 основних рейсів по країні.



Водночас «Укрзалізниця» збереже щонайменше по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси досі активні.