Евакуаційні поїзди на сьогодні, 15 квітня

07:14 15 квітня Київ, Україна

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 15 квітня. Про це повідомляється на сайті перевізника.

Евакуаційні поїзди на 15 квітня:

06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Також «Укрзалізниця» пустить чотири потяги з Покровська та Лозової. Сьогодні продовжуватиметься евакуація зі сходу.

Як повідомлялося, всіх цивільних, насамперед громадян із дітьми, закликають максимально оперативно покинути території, суміжні із зоною бойових дій.