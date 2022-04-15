Евакуаційні поїзди на сьогодні, 15 квітня

07:14 15 квітня Київ, Україна

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 15 квітня. Про це повідомляється на сайті перевізника.



Евакуаційні поїзди на 15 квітня:



06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро



Також «Укрзалізниця» пустить чотири потяги з Покровська та Лозової. Сьогодні продовжуватиметься евакуація зі сходу.



Як повідомлялося, всіх цивільних, насамперед громадян із дітьми, закликають максимально оперативно покинути території, суміжні із зоною бойових дій.