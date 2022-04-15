Евакуаційні поїзди на сьогодні, 15 квітня

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 15 квітня. Про це повідомляється на сайті перевізника.
Евакуаційні поїзди на 15 квітня:
06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Евакуаційні поїзди на 15 квітня:
06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Також «Укрзалізниця» пустить чотири потяги з Покровська та Лозової. Сьогодні продовжуватиметься евакуація зі сходу.
Як повідомлялося, всіх цивільних, насамперед громадян із дітьми, закликають максимально оперативно покинути території, суміжні із зоною бойових дій.
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