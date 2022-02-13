"Це ж косоворотка": вишиванка Зеленського підірвала соцмережі

Вишиванки президента України Володимира Зеленського вже другий рік поспіль викликають палкі обговорення. Якщо в минулому році найбільше дісталося бренду, цього разу звинувачують самого Зеленського.
В Україні і світі вже 15 років відзначають День вишиванки. Традиційно, в третій четвер травня одягають вишиванки, фотографуються, роблять селфі і викладають фото на своїх сторінках в соціальних мережах. Зробив це і президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою, чим "підірвав" Інтернет.
На фотографіях Зеленський позує в сорочці, яка за формою і кроєм нагадує предмет російського національного костюма, косоворотку, у якій розріз знаходиться збоку, а не як у традиційних українських чоловічих сорочок - посередині.
На вишиванку Володимира Зеленського тут же відреагували в соцмережах величезною кількістю постів:
«А це хіба не крій російської сорочки», «косоворотки?», «А чому це наша гордість в російській косоворотці?», «Вишиванки красиві, тільки чому на ньому косоворотка?», «Косоворотка? Яка різниця» та інші уїдливі коментарі.
Те, що український президент Володимир Зеленський відзначає День вишиванки в сорочці, що нагадує косоворотку, тут же помітили й російські ЗМІ.
Не залишилася осторонь і глава МЗС РФ Марія Захарова.
Що кажуть фахівці?
У той самий час етнологиня, кандидатка історичних наук і старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України Оксана Косміна розповіла, що насправді зміщений в бік комірець - не завжди є ознакою саме російської косоворотки.
Однак у випадку з одягом Володимира Зеленського, каже вона, є інший підступ - адже в українських традиціях навіть при зміщеному в бік розрізі сорочки вишивка все одно розташовувалася по центру.
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