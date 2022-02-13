"Це ж косоворотка": вишиванка Зеленського підірвала соцмережі

21:47 20 травень Київ, Україна

Вишиванки президента України Володимира Зеленського вже другий рік поспіль викликають палкі обговорення. Якщо в минулому році найбільше дісталося бренду, цього разу звинувачують самого Зеленського.

В Україні і світі вже 15 років відзначають День вишиванки. Традиційно, в третій четвер травня одягають вишиванки, фотографуються, роблять селфі і викладають фото на своїх сторінках в соціальних мережах. Зробив це і президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою, чим "підірвав" Інтернет.

На фотографіях Зеленський позує в сорочці, яка за формою і кроєм нагадує предмет російського національного костюма, косоворотку, у якій розріз знаходиться збоку, а не як у традиційних українських чоловічих сорочок - посередині.

На вишиванку Володимира Зеленського тут же відреагували в соцмережах величезною кількістю постів:

«А це хіба не крій російської сорочки», «косоворотки?», «А чому це наша гордість в російській косоворотці?», «Вишиванки красиві, тільки чому на ньому косоворотка?», «Косоворотка? Яка різниця» та інші уїдливі коментарі.

Те, що український президент Володимир Зеленський відзначає День вишиванки в сорочці, що нагадує косоворотку, тут же помітили й російські ЗМІ.

Не залишилася осторонь і глава МЗС РФ Марія Захарова.

Що кажуть фахівці?

"Такі сорочки косовороткового типу були більше поширені в Росії та Білорусі. Традиційно поширені у нас такі не були", - сказала Олена Дідик, дизайнерка, яка спеціалізується на вишиванках.

У той самий час етнологиня, кандидатка історичних наук і старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України Оксана Косміна розповіла, що насправді зміщений в бік комірець - не завжди є ознакою саме російської косоворотки.

"Про зміщену в бік застібку і те, що це обов'язково російська косоворотка - ні, не обов'язково. Такий крій був так само характерний і для традиційних українських сорочок. До речі, як чоловічих, так і жіночих. Тобто в самому крої нічого такого, про що можна було б говорити, що це щось не наше і обов'язково російське", - говорить Косміна.

Однак у випадку з одягом Володимира Зеленського, каже вона, є інший підступ - адже в українських традиціях навіть при зміщеному в бік розрізі сорочки вишивка все одно розташовувалася по центру.