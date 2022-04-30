Цього літа 38% українців провели або планують свою відпустку вдома

19:24 29 липня Київ, Україна

Згідно з опитуванням Research & Branding Group, відпускні плани українців в 2021 році повернулися до показників допандемійних часів.

У цьому році 38% українців провели або планують провести відпустку вдома. Відзначається, що в минулому році таких було в півтора раза більше.



При цьому, 21% українців планують провести відпустку на морі в Україні (в минулому році таких було в півтора раза менше).



Ще 13% респондентів повідомили, що проведуть відпустку - на дачі (такі ж показники були і в минулому році). Ще 6% повідомили, що проведуть відпустку в іншому населеному пункті України (в минулому році таких було в шість разів менше).



На море за кордон цього року поїдуть 5% українців. Така ж статистика була і в минулому році. Ще 3% - в інших місцях за кордоном (що можна порівняти з 2018-19 рр.).



У той самий час, кожен восьмий житель України (13%) в цьому році ще не був або не планує відпустку (що можна порівняти з торішніми настроями), а 6% - не визначились.



Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 10 по 21 липня 2021 року серед 1813 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.