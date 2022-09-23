Естонія прийняла близько 55 тисяч біженців з України за час повномасштабного вторгнення Росії
17:41 23 вересня Київ, Україна
За час повномасштабної війни Росії проти України Естонія дала притулок близько 55 тисяч українських біженців, а також надала їм гуманітарну підтримку та соціальні послуги.
Про це повідомив президент Естонії Алар Каріс на засіданні Генасамблеї ООН.
“Естонія ухвалила близько 55 тисяч українських біженців, це 4% населення нашої країни. Соціальні служби, послуги освіти – все це надається людям, які тікають від війни. Естонія створила тисячі місць у школах для дітей біженців з України, було відкрито нові школи”, – наголосив він.
За словами Каріса, лише 18 млн українців потрібна міжнародна гуманітарна підтримка. 21 вересня Естонія надала 20 мільйонів євро у рамках допомоги Україні.
"Ми бачимо безпрецедентний рівень підтримки України з боку приватних компаній Естонії, громадянського суспільства, пересічних громадян. Ми продовжимо допомагати відновленню України. Ця допомога має розпочатися прямо зараз, і ми закликаємо інших приєднуватися до нас у цьому", – зазначив президент.
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