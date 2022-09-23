Естонія прийняла близько 55 тисяч біженців з України за час повномасштабного вторгнення Росії

17:41 23 вересня Київ, Україна

За час повномасштабної війни Росії проти України Естонія дала притулок близько 55 тисяч українських біженців, а також надала їм гуманітарну підтримку та соціальні послуги.



Про це повідомив президент Естонії Алар Каріс на засіданні Генасамблеї ООН.

“Естонія ухвалила близько 55 тисяч українських біженців, це 4% населення нашої країни. Соціальні служби, послуги освіти – все це надається людям, які тікають від війни. Естонія створила тисячі місць у школах для дітей біженців з України, було відкрито нові школи”, – наголосив він.

За словами Каріса, лише 18 млн українців потрібна міжнародна гуманітарна підтримка. 21 вересня Естонія надала 20 мільйонів євро у рамках допомоги Україні.