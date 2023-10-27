Естонія збудує будинки для сиріт в Україні

11:38 27 жовтня Київ, Україна

Естонія планує збудувати в Україні чотири сімейні будинки для багатодітних сімей, які взяли на виховання сиріт після вторгнення росії.



Інформацію про це поширив естонський телеканал ERR.



Перший із цих будинків буде втіленням ініціативи під назвою "Кімната дитинства", запущеної фондом Першої леді України Олени Зеленської. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив на важливості підтримки дітей, постраждалих від війни, та зазначив, що ці діти заплатили високу ціну, втративши батьків, будинки та дитинство.



На будівництво першого будинку влада Естонії виділить 370 тисяч євро, і планує розпочати будівництво до кінця поточного року, завершивши його в 2024 році. Перший будинок матиме площу 285 квадратних метрів і буде обладнане підземним бетонним бомбосховищем.



Інші три будинки будуть зведені у місті Житомир за ініціативою Естонії. Для розробки сучасного та зручного дизайну було проведено архітектурний конкурс спільно зі Спілкою архітекторів Естонії та Міністерством культури. Переможцем конкурсу став дизайн від архітектурної фірми DAGOpen. Цей проєкт передбачає будівництво будинку площею 212 квадратних метрів із сімома спальнями, чотирма ванними кімнатами та бомбосховищем.



Естонський центр співробітництва з міжнародного розвитку (ESTDEV) планує провести тендери на будівництво трьох додаткових будинків у Житомирі до кінця 2023 року з початком будівництва наступного року.