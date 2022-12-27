Є всі шанси, що українці зустрінуть Новий рік із електрикою - Шмигаль

17:48 27 грудня Київ, Україна

Завдяки героїчній роботі енергетиків, зниженню споживання у вихідний день, відсутності морозної погоди та поверненню до мережі 2 блоків теплових електростанцій є всі шанси, що українці зустрінуть Новий рік з електрикою у своїх будинках.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 27 грудня.

"Сьогодні після аварійно-відновлювальних робіт вдалося повернути в мережу два блоки теплових електростанцій. Йде процес відновлення інфраструктури, зростає кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено споживання. Діє відпрацьований алгоритм пріоритетності заживлення споживачів. На першому місці – критична інфраструктура, на другому – ВПК, на третьому – важливі виробництва, на четвертому – житловий фонд», – заявив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що росія готується продовжити атаки на українську енергосистему.

"Отже, знаходимося в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року. Хочу наголосити: за відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", – зазначив прем'єр-міністр.

Також стало відомо, що Кабмін спростив будівництво повітряних ліній електропередач та підстанцій для швидшого відновлення енергосистеми в умовах військового стану.