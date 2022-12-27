Є всі шанси, що українці зустрінуть Новий рік із електрикою - Шмигаль
17:48 27 грудня Київ, Україна
Завдяки героїчній роботі енергетиків, зниженню споживання у вихідний день, відсутності морозної погоди та поверненню до мережі 2 блоків теплових електростанцій є всі шанси, що українці зустрінуть Новий рік з електрикою у своїх будинках.
Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 27 грудня.
"Сьогодні після аварійно-відновлювальних робіт вдалося повернути в мережу два блоки теплових електростанцій. Йде процес відновлення інфраструктури, зростає кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено споживання. Діє відпрацьований алгоритм пріоритетності заживлення споживачів. На першому місці – критична інфраструктура, на другому – ВПК, на третьому – важливі виробництва, на четвертому – житловий фонд», – заявив глава уряду.
Шмигаль зазначив, що росія готується продовжити атаки на українську енергосистему.
"Отже, знаходимося в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року. Хочу наголосити: за відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", – зазначив прем'єр-міністр.
Також стало відомо, що Кабмін спростив будівництво повітряних ліній електропередач та підстанцій для швидшого відновлення енергосистеми в умовах військового стану.
"Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку росія веде проти України", – наголосив Шмигаль.
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