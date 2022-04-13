ЄС офіційно відкриває кордони для українців

20:01 15 липня Київ, Україна

Рада Європейського Союзу офіційно внесла Україну до списку країн, з яких можна безперешкодно в'їжджати на територію ЄС в період пандемії.

Про це в четвер, 15 липня, повідомляє пресслужба Ради Європи.

"Після розгляду в рамках рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС Рада оновила список країн, спеціальних адміністративних районів та інших утворень і територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. У список була додана Україна", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що зі списку безпечних країн виключили Руанду і Таїланд.



На сьогодні в список країн входять 23 країни. Зокрема:

Албанія, Вірменія, Австралія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Канада, Ізраїль, Японія, Йорданія, Ліван, Чорногорія, Нова Зеландія, Катар, Молдова, Північна Македонія, Саудівська Аравія, Сербія, Сінгапур, Південна Корея, Україна, Сполучені Штати, Китай, за умови підтвердження взаємності.

Список цих країн переглядається кожні два тижні і в разі необхідності може оновлюватися.



Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану вважаються резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгенської зони - Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.