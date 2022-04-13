ЄС офіційно відкриває кордони для українців

20:01 15 липня Київ, Україна

Рада Європейського Союзу офіційно внесла Україну до списку країн, з яких можна безперешкодно в'їжджати на територію ЄС в період пандемії.
 
Про це в четвер, 15 липня, повідомляє пресслужба Ради Європи.
"Після розгляду в рамках рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС Рада оновила список країн, спеціальних адміністративних районів та інших утворень і територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. У список була додана Україна", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що зі списку безпечних країн виключили Руанду і Таїланд.

На сьогодні в список країн входять 23 країни. Зокрема:
  1. Албанія,
  2. Вірменія,
  3. Австралія,
  4. Азербайджан,
  5. Боснія і Герцеговина,
  6. Бруней-Даруссалам,
  7. Канада,
  8. Ізраїль,
  9. Японія,
  10. Йорданія,
  11. Ліван,
  12. Чорногорія,
  13. Нова Зеландія,
  14. Катар,
  15. Молдова,
  16. Північна Македонія,
  17. Саудівська Аравія,
  18. Сербія,
  19. Сінгапур,
  20. Південна Корея,
  21. Україна,
  22. Сполучені Штати,
  23. Китай, за умови підтвердження взаємності.
Список цих країн переглядається кожні два тижні і в разі необхідності може оновлюватися.

Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану вважаються резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгенської зони - Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.