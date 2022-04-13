ЄС офіційно відкриває кордони для українців

Рада Європейського Союзу офіційно внесла Україну до списку країн, з яких можна безперешкодно в'їжджати на територію ЄС в період пандемії.
Про це в четвер, 15 липня, повідомляє пресслужба Ради Європи.
При цьому наголошується, що зі списку безпечних країн виключили Руанду і Таїланд.
На сьогодні в список країн входять 23 країни. Зокрема:
- Албанія,
- Вірменія,
- Австралія,
- Азербайджан,
- Боснія і Герцеговина,
- Бруней-Даруссалам,
- Канада,
- Ізраїль,
- Японія,
- Йорданія,
- Ліван,
- Чорногорія,
- Нова Зеландія,
- Катар,
- Молдова,
- Північна Македонія,
- Саудівська Аравія,
- Сербія,
- Сінгапур,
- Південна Корея,
- Україна,
- Сполучені Штати,
- Китай, за умови підтвердження взаємності.
Список цих країн переглядається кожні два тижні і в разі необхідності може оновлюватися.
Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану вважаються резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгенської зони - Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.
Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану вважаються резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгенської зони - Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.
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