Ще в двох музеях Туреччини запрацювали українські аудіогіди

В рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської відбувся запуск українських аудіогідів в двох музеях Туреччини.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента 21 червня.
Археологічний музей в Анталії відкрився в 1922 році і є другим за величиною музеєм Туреччини. Він має відкриту галерею, 13 виставкових залів, в яких налічується близько 5 тисяч художніх творів і 15 тисяч артефактів, що охоплюють період від доісторичної епохи до Османської держави.
Місто Демре, в якому розташований музей Святого Миколая, був другим релігійним центром Анатолії в V столітті нашої ери. Завдяки єпископу Миколі місто отримало славу за межами регіону і стало важливим центром християнства.
Щорічно в Туреччині відпочивають близько 1,5 млн українців.
Україномовні аудіогіди в світі
Впровадження україномовних аудіогідів - один із напрямів культурної дипломатії. Найближчим часом очікується запуск аудіогідів в Австрії та в Узбекистані.
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