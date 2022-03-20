Ще в двох музеях Туреччини запрацювали українські аудіогіди

16:01 21 червня Київ, Україна

В рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської відбувся запуск українських аудіогідів в двох музеях Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента 21 червня.

«В Археологічному музеї Анталії і в музеї Святого Миколая в Демре, провінція Анталія, запрацювали україномовні аудіогіди. Символічно, що літній запуск аудіогідів відкрила Туреччина. Країна, яку українці обрали як один з найбільш популярних напрямків для відпочинку. В рамках нашого проєкту у нас вже 20 україномовних аудіогідів, з яких сім - у Туреччині. Це прекрасно», - зазначила Зеленська.

Археологічний музей в Анталії відкрився в 1922 році і є другим за величиною музеєм Туреччини. Він має відкриту галерею, 13 виставкових залів, в яких налічується близько 5 тисяч художніх творів і 15 тисяч артефактів, що охоплюють період від доісторичної епохи до Османської держави.



Місто Демре, в якому розташований музей Святого Миколая, був другим релігійним центром Анатолії в V столітті нашої ери. Завдяки єпископу Миколі місто отримало славу за межами регіону і стало важливим центром християнства.



Щорічно в Туреччині відпочивають близько 1,5 млн українців.



Україномовні аудіогіди в світі

Впровадження україномовних аудіогідів - один із напрямів культурної дипломатії. Найближчим часом очікується запуск аудіогідів в Австрії та в Узбекистані.